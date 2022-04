Augusta, celebrazioni pasquali, ancora oggi processioni. E domani torna “a trumma” del giovedi santo

Sono entrate nel vivo le celebrazioni religiose della settimana santa, tornate dopo due anni di stop dovuto alla pandemia. Dalla domenica delle Palme ad oggi protagoniste sono le processioni con i vari simulacri santi, dove sono anche comparse le mascherine indossate dalla maggior parte delle persone che non hanno voluto rinunciare a vivere questo particolare momento della tradizione pasquale, non dimenticando però le precauzioni. Anche perchè la pandemia non è ancora finita del tutto e fino a qualche giorno si sono registrato ancora 559 positivi al covid, pertanto rimane ancora la necessità della cautela soprattutto laddove si registrano assembramenti di persone. Questa sera, mercoledì, le processioni saranno curate dalla confraternita “dell’Immacolata” che uscirà con il simulacro della Madonna dalla chiesa delle Grazie alle 18 e dal “Santissimo sacramento” con la Cena di Emmaeus, a partire dalle 18,30 sempre dalla Madrice.

E domani “giovedì santo” nel quale in ogni chiesa verrà allestito il cosiddetto “sepolcro” per l’ adorazione eucaristica dei fedeli, torna uno dei momenti più attesi della tradizione pasquale augustana, a “trumma”, una tradizione secolare molto sentita che rappresentare il grido, disperato, della Madonna Addolorata che cerca “Turi, turi”, il figlio prima che venga crocifisso. E affidata, come sempre, al maestro della banda di Augusta Gaetano Galofaro alla tromba e al vicepresidente Emanuele Di Grande al tamburo.

Interrotta solo nel 2020, dopo l’esposto di un cittadino che lamentava inesistenti violazioni alle norme imposte dal lockdown dovuto al covid causando polemiche che durarono settimane, “a trumma” l’anno scorso si è misteriosamente “sdoppiata”. E cosi accanto ai due musicisti augustani per le strade cittadine sono comparsi anche altri due ignoti musicisti forestieri, che spostandosi a bordo di un’auto bianca hanno riproposto la stessa triste melodia. Con le inevitabili polemiche che, anche in quel caso, sono seguite per giorni.

Quest’anno la tradizione curata dalla confraternita di san Giuseppe che avrà inizio alle 22, dalla chiesa di san Giuseppe Innografo, a Monte Tauro per poi spostarsi nelle varie zone, sarà accompagnata anche da un pensiero alle inevitabili sofferenze che sta vivendo il popolo ucraino a seguito della guerra scoppiata con l’invasione della Russia. “Finalmente dopo due anni di buio torneremo a poter celebrare le nostre amate tradizioni. Nel farlo possiamo dare pieno compimento a questa felicità che abbiamo nel cuore aiutando, nella maniera che ognuno ritiene opportuna, dei fratelli che purtroppo adesso sono nel buio della guerra. – hanno scritto su Facebook Galofaro e Di Grande- E’ nostro proposito ricordarci di loro concretamente e vi invitiamo a fare altresì, spinti proprio dallo slancio e dalla gioia di aver superato un periodo che ci ha fatto apprezzare quanto eravamo e quanto siamo fortunati”.