Augusta, celebrato nelle scuole il “Dantedi”, in memoria del Sommo poeta

Anche le scuole di Augusta se pur in didattica a distanza hanno celebrato il “Dantedì” in cui il 25 marzo si ricordano i settecento anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri.

Il secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino, diretto da Maria Giovanna Sergi ha promosso la partecipazione al concorso indetto dal liceo Megara e, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, l’adesione all’iniziativa didattica nazionale “Futura Dante”. Gli alunni del secondo anno della scuola secondaria di primo grado hanno realizzato un elaborato di scrittura creativa in prosa con incipit dantesco, o con inserimento di terzine dantesche all’interno del racconto ed è stato premiato il lavoro di Maria Vittoria Nasta della classe II C del plesso di Brucoli. Coinvolti anche gli alunni delle classi della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado che sono stati impegnati in laboratori sulla figura e l’opera di Dante con l’utilizzo delle tecnologie digitali insieme a coetanei delle scuole di tutte le regioni italiane.

Il laboratorio #DanteSocial ha inteso valorizzare l’opera di Dante sui social network, grazie al coinvolgimento di docenti e classi di ogni ordine e grado, sotto il coordinamento delle équipe formative territoriali, presenti in ciascuna regione. I micro laboratori in chiave digitale, sono stati documentati sui social, Instagram e Twitter, con l’hashtag dedicato: #DanteSocial.

Principe Di Napoli

Al primo istituto comprensivo “Principe di Napoli” gli alunni delle medie si sono cimentati nella risoluzione di giochi interattivi ad hoc. Le attività sono state sviluppate e prodotte all’interno del Dipartimento di Lettere utilizzando piattaforme pensate per creare risorse didattiche finalizzate ad un apprendimento cooperativo. Imparare giocando è un binomio vincente ed oggi più che mai ogni apprendimento che si possa definire significativo è legato ad esperienze in cui ci si “mette in gioco”. Già in diverse occasioni l’istituto, guidato dal dirigente scolastico Agata Sortino, ha promosso l’uso delle tecnologie tra i ragazzi per motivare l’approccio allo studio di tematiche più complesse e favorirne un uso consapevole.

Un cruciverba on line ed il gioco dell’impiccato hanno animato le video-lezioni offrendo la possibilità, a ragazzi delle diverse età, di avvicinarsi all’universo dantesco e di rivederne alcuni aspetti più significativi. Durante la giornata è stato anche condiviso un video realizzato dagli alunni della 2 B che, con creatività e fantasia, hanno riscritto alcune terzine dantesche eseguendole in versione rap. Scrivere, ideare, giocare, ridere ed apprendere questi gli ingredienti per ” imparare in modo gioioso”. L’edizione 2021 del Dantedì è stata particolarmente significativa, perché è avvenuta nel settecentesimo anniversario della morte del padre della lingua italiana e celebrarlo con giochi linguistici e con terzine reinterpretate è stato il contributo dell’Istituto.

Istituto superiore Arangio Ruiz

L’ istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” ha realizzato un’assemblea di istituto dal titolo “Dante uomo del nostro tempo“ incentrata sul ricordo del sommo poeta e ciò che lo rende sempre attuale.

L’assemblea, organizzata dalla docente Rosanna Bellistri coadiuvata dagli alunni del Comitato studentesco, si è svolta in remoto su Teams e in diretta su Instagram. Inoltre il Dipartimento di Lettere ha proposto a studenti e docenti di rendersi protagonisti del Dantedì con letture, composizioni musicali, disegni, saggi e video, per offrire un contributo originale alla celebrazione del poeta.

La scuola, inoltre, ha partecipato alle iniziative volute dal Piano nazionale Scuola digitale, e dal Miur, aderendo all’iniziativa #DanteSocial e pubblicando su Twitter e instagram post e video sulle opere di Dante, un’occasione straordinaria per rendere gli studenti promotori di cultura e, in particolare, divulgatori della conoscenza della Commedia nei social.

Ospiti d’eccezione sono stati gli attori augustani Anna Passanisi e Davide Sbrogiò, che in diretta su instagram dall’aula magna della scuola, hanno regalato agli studenti dei momenti davvero poetici: la lettura del sonetto “Tanto gentile ed onesta pare“ da parte di Anna Passanisi, la lettura dei passi del XXXIII canto dell’Inferno dedicati alla figura del conte Ugolino per Davide Sbrogiò. E poi una perfomance recitata brillantemente in coppia: l’intervista impossibile a Beatrice che il Secondo programma di Radio Rai mandò in onda il 1 maggio del 1975, scritta da Umberto Eco con lo stesso nel ruolo del giornalista e Isabella Del Bianco in quello di Beatrice, per la regia di Andrea Camilleri. Un’esilarante ed ironica “intervista” ricca di spunti di riflessione, in cui Beatrice diventa una ribelle femminista che rivendica la sua immagine alquanto usata ed abusata da un Dante opportunista e maschilista.

Soddisfatta la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina, che ha voluto ringraziare personalmente ospiti, studenti e docenti: “I nostri studenti hanno aderito con passione alla realizzazione del Dantedì perchè hanno empatia per il vissuto di Dante, per suoi valori civili, per il senso dello Stato, per la speranza in un mondo migliore ieri come oggi – ha affermato la dirigente- E la Divina Commedia ci offre proprio una chiave di lettura per il mondo in cui viviamo, mostrandoci le mille sfaccettature dell’animo umano“