Augusta, celebrato l’anniversario dell’Indipendenza dello Sri lanka dal Regno unito

E’ stato celebrato anche ad Augusta il 71esimo anniversario dell’indipendenza dello Sri Lanka dal Governo britannico avvenuto il 4 febbraio 1948. A ricordare questa giornata è stata la comunità cingalese che da diversi anni vive ad Augusta e che ha partecipato alla commemorazione che si è tenuta ieri nella chiesa di Sant’Andrea, presieduta dall’amministratore parrocchiale padre Shanthe Perera.

Una festa che, se da un lato, ha inteso commemorare l’anniversario dell’indipendenza dall’altra ha evidenziato anche l’ integrazione che ormai da tempo ha la sua centralità nella storica parrocchia di San Sebastiano con sede nella chiesa di Sant’ Andrea dove cristiani e buddisti, senza alcuna riserva, si ritrovano e confrontano con le loro famiglie in un luogo che è divenuto centro di aggregazione multi religioso.

Alla celebrazione ha preso parte una delegazione buddista proveniente da Siracusa e Catania e l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino in rappresentanza dell’amministrazione.

“Oggi (ieri per chi legge ndr) è non solamente l’anniversario dell’indipendenza, è la festa della vostra identità, dell’identità della vostra comunità – ha dichiarato l’assessore Carrabino- Auguro a tutti i cittadini singalesi, ospiti della nostra città, di scoprire nella bellezza della nostra terra, sentimenti di fiducia per costruire insieme un futuro solidale”. Nel ringraziare la città per l’accoglienza, padre Perera ha annunciato a nome della nutrita comunità cingalese di voler celebrare l’importante festa del Capodanno (che ricade in primavera) con un momento di confronto e integrazione.