Augusta, celebrato il congresso del Pd: Fiorindo Passanisi è il nuovo segretario cittadino

È Fiorindo Passanisi il nuovo segretario cittadino del Partito Democratico di Augusta. È questo l’esito del congresso cittadino che si è svolto ieri, a palazzo san Biagio, in concomitanza con il congresso regionale, alla presenza di dirigenti e iscritti che hanno preso parte attiva alla prima fase di confronto interno, seguita dalla votazione per l’elezione del segretario regionale e di quello cittadino.

L’affluenza, come fanno sapere dal partito, ha segnato un dato molto positivo, con la partecipazione massiccia dell’80% degli iscritti al circolo. E sia il candidato alla segreteria regionale, Anthony Barbagallo sia il candidato alla guida del circolo cittadino, Fiorindo Passanisi, hanno ottenuto il 79.81% dei consensi espressi.

“Sono molto onorato e felice di essere stato indicato, da più parti, come elemento di equilibrio per consentire al circolo di Augusta di ripartire in maniera compatta. Casa per casa, strada per strada, da qui deve ripartire il Partito Democratico ad Augusta, coinvolgendo giovani e soggetti che abbiano voglia di fare politica, esprimendo il proprio pensiero liberamente -ha commentato il neo eletto segretario – Bisogna lavorare da squadra, per il bene del gruppo e non del singolo. Dire la verità nell’epoca della menzogna non vuol dire essere rivoluzionari. In Consiglio comunale continueremo un’ opposizione seria, fondata sulla valutazione dei provvedimenti, e mai sui pregiudizi, soprattutto grazie al grande e prezioso lavoro svolto dai nostri consiglieri Milena Contento e Giancarlo Triberio. Con questa predisposizione d’animo, e tutti insieme, faremo crescere il Partito democratico ad Augusta”.