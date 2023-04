Augusta, celebrati i funerali del maestro Vittorio Ribaudo, “persona speciale con tanti doni e talenti”

“Ho avuto modo di conoscerlo più di 30 anni grazie a familiari e amici e si capisce quando una persona è speciale e ha tanti doni e talenti abbondantemente espressi nelle opere, che il maestro non solo ha dipinto ma vissuto”. Cosi padre Alfio Scapellato, amministratore parrocchiale della Chiesa Madre che ha officiato il rito funebre ha ricordato, oggi pomeriggio, Vittorio Ribaudo, l’artista di 86 anni scomparso domenica sera per problemi cardiaci mentre era ricoverato all’ospedale Muscatello. “Ho visto i tanti apprezzamenti in questi giorni tutti a che vanno ad aggiungere con delle belle parole il percorso artistico, nelle sue opere ho visto sempre una certa indeterminatezza dei volti, quasi che colui che guarda possa completare quei tratti, possa aggiungere qualcosa. Le opere d’arte vere sono proprio queste” –ha aggiunto il sacerdote che non solo ha ricordato l’artista, ma anche l’uomo che aveva “la capacità di farsi leggere e vedere e anche di leggere e vedere gli altri con le proprie necessità”.

Alla fine del rito funebre ha preso la parola, dall’ altare, Giorgio Casole, giornalista e amico del maestro che ha ricordato che aveva “lo spirito libero degli artisti che non si può incasellare e non si voleva fermare, come Picasso”, auspicando che si possa intitolare una via a Brucoli a Ribaudo che proprio nella frazione marinara ha dipinto tanti murales di vita marinara e avrebbe voluto creare qui un centro d’arte permanente all’aperto.

Giovanni Di Mare, tenore augustano che insieme al tenore sempre di Augusta Aldo Platania e a Salvo Passanisi all’organo, ha accompagnato il rito funebre con dei canti, ha ringraziato alla fine a nome della famiglia e della Fondazione Ribaudo l’amministrazione comunale con il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore Pino Carrabino, che hanno concesso il salone municipale per la camera ardente e proclamato il lutto cittadino per oggi, “com’era giusto per un personaggio cosi importante per la città di Augusta che ha immortalato rendendoli alla memoria di tutti i cieli azzurri di Brucoli”.