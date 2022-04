Augusta, celebrata la “Pasqua del porto” con un pensiero rivolto ai marittimi ucraini e russi

Dedicata ai fratelli dell’Ucraina e della Russia e di tutte le parti del mondo dove c’è la guerra si è svolta ieri, nella chiesa di San Giuseppe Innografo, la “Pasqua del Porto 2022, la tradizionale messa che richiama, ogni anno, istituzioni, operatori portuali di Augusta e marittimi stranieri in transito al porto megarese. L’evento, organizzata ogni anno dalla Stella Maris, dal Comitato welfare della gente di mare di Augusta, da Capitaneria di porto e dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della parrocchia e anche in inglese per dare la possibilità ai marittimi delle navi di poter seguire ed essere raggiunti attraverso il web, anche perchè è sempre più difficile far scendere i marittimi a terra, come ha sottolineato don Giuseppe Mazzotta cappellano della Stella Maris dell’Apostolato del mare che ha rivolto un pensiero di vicinanza a tutti i marittimi lontani dalle loro famiglie e in particolare a quanti, di nazionalità ucraina e russa, stanno vivendo momenti ancora più difficile per la lontananza dai loro cari dei paesi in guerra.

Hanno portato i loro saluti e auguri Claudio Russo, presidente della Stella Maris, il comandante della Capitaneria di porto Pietro Maltese e l’assessore Pino Carrabino, presenti rappresentanti della Marina militare, dell’Autorità portuale, ormeggiatori, barcaioli, piloti, rimorchiatori ed imprese portuali.

A concelebrare la cerimonia religiosa è stato monsignor Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa che ha parlato di unità, intesa come comunione nella preghiera, pace e coraggio ricordando i marittimi delle navi che svolgono “un servizio essenziale alla nostra società, servizio tanto sacrificato. Esprimo la mia gratitudine per quello che siete e che fate, a qualunque nazionalità o religione appartenete, – ha detto- il mio pensiero affettuoso va anche alle vostre famiglie a casa perchè anch’esse subiscono le difficoltà della vostra vita. Il mondo sta vivendo momenti difficili e drammatici, le conseguenze in maniera particolare si riversano su di voi, ancora siamo coinvolti nella grande crisi della pandemia e sappiamo quanto questo pesa sulla vita dei marittimi, resi più isolati e molte volte segregati a bordo delle navi”.

Ora si è aggiunta la crisi della guerra che sta mietendo tante vittime e provocando anche conseguenze sul mondo intero, con la minacce alla pace mondiale: “possiamo solo immaginare i sentimenti dei marittimi provenienti dalle parti belligeranti, lontani dai loro cari, in pericolo o già vittime della guerra. Senza dire che ora i viaggi delle navi, che non si possono fermare perchè vitali, sono diventati pericolosi per la società e minacciano la vita stessa dei marittimi. Vi sono vicino e assicuro la mia preghiera perchè Dio ci faccia dono della pace”-ha concluso.