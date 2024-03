Augusta, celebrata la “Pasqua del porto” anche per i marittimi lontani da casa

Si è svolta nei locali della Capitaneria di porto la “Pasqua del Porto 2024, la tradizionale messa che richiama, ogni anno, istituzioni, operatori portuali di Augusta e marittimi stranieri in transito al porto megarese. L’evento, organizzata come sempre dalla Stella Maris, dal Comitato welfare della gente di mare di Augusta, da Capitaneria di porto e dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, è stata trasmessa in diretta streaming e anche in inglese sulla pagina social della parrocchia per dare la possibilità ai marittimi delle navi di poter seguire ed essere raggiunti attraverso il web.

“Perchè mi piace l’idea della comunità dell’essere insieme per celebrare e impegnarci per una risurrezione costrittiva” – ha sottolineato don Giuseppe Mazzotta cappellano della Stella Maris dell’Apostolato del mare che ha rivolto un pensiero di vicinanza ai marittimi lontani dalle loro famiglie, augurando a tutti una vera una vera rinascita.

Impossibilitato ad essere presente per concelebrare la messa perché impegnato in carcere l’arcivescovo di Siracusa monsignor Francesco Lomanto, ha mandato un messaggio in cui ha sottolineato di sentirsi parte della gente che lavora in mare o che naviga, a prezzo di grandi sacrifici, augurando a tutti che “incoraggiati dall’annuncio della Pasqua, ci alziamo anche noi dalle tombe del nostro egoismo, della nostra indifferenza, della nostra rassegnazione e risorgiamo alla speranza di una umanità nuova, fatta di fratelli che si rispettano ed accolgono pienamente, di fratelli che collaborano insieme per realizzare il bene e la felicità di ognuno di ogni uomo e dell’umanità intera”. –ha detto

Alla cerimonia hanno presenziato rappresentanti della Marina militare, dell’Autorità portuale e degli operatori portuali che lavorano all’interno dello scalo megarese, hanno portato i loro saluti e auguri Claudio Russo, presidente della Stella Maris, il comandante della Capitaneria di porto Domenico Santisi, l’assessore al Porto e vice sindaco Tania Patania e Rosario Litrico, presidente del Comitato del welfare, che spesso ha sostenuto i marittimi delle navi abbandonate in porto, così come è successo recentemente con l’equipaggio di una nave straniera ferma in rada, che da sei mesi non torna a casa. Qualche giorno fa aveva finito i viveri, acquistati e portati a bordo dapprima dai piloti e poi dal Comitato welfare.