Augusta, celebrata la Notte del liceo Classico

Il 27 marzo, presso il Teatro Comunale “Giuseppe Amato”, il Liceo Classico Megara ha celebrato la XII Notte Nazionale del Liceo Classico.

Nata da un’idea del prof. Rocco Schembra del Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale, la manifestazione ha unito simultaneamente, sotto il segno della promozione e valorizzazione delle Belle Lettere nell’aderenza al tema “Homo sum…” e all’invito a riflettere sul significato dell’Humanitas nel mondo contemporaneo, circa 350 licei classici, di cui 30 non italiani (Croazia, Francia, Germania, Grecia, Romania, Serbia, Spagna, Turchia, Ucraina), e 24 scuole secondarie di primo grado.

La serata ha visto la partnership della sezione di Augusta di Italia Nostra (presieduta dalla prof.ssa Jessica Di Venuta), è stata condotta dalla nostra ex alunna Arianna Toscano ed è iniziata coi saluti della DS prof.ssa Fabrizia Ferrante, del Sindaco Giuseppe Di Mare, del Vicesindaco Biagio Tribulato e dell’Assessore all’Istruzione del Libero Consorzio di Siracusa Marco Niciforo.

Hanno presenziato inoltre autorità civili, militari e religiose, docenti, studenti, genitori, componenti del personale scolastico, rappresentanti delle associazioni.

Gli studenti del Liceo Classico sono stati i protagonisti delle diverse esibizioni artistiche, preparate dalle docenti del gruppo di lavoro coordinato dalla prof.ssa Zaira Lipari e composto dalle prof.sse Jessica Di Venuta e Gabriella Fassari.

Alice Battiato, Marta Micari, Silvia Tringali ed Erica Vaiasicca hanno aperto la serata con un balletto sulle note di “Così parlò Zarathustra” e il filmato della coreografia eseguita presso gli scavi archeologici di Megara Hyblaea con la collaborazione di Italia Nostra.

Gaia Grasso, Federica Lombardo e Federica Ternullo hanno introdotto il monologo con cui Anastasia Amara ha attualizzato il personaggio di Medusa.

Benedetta Trigilio, accompagnata da Giulia Arena al pianoforte, ha cantato “Esseri umani” di Marco Mengoni.

Successivamente è stata messa in scena “U Ciclopi”, esilarante trasposizione in dialetto siculo del “Ciclope” di Euripide con Lorenzo Ballotta (Polifemo), Flavio Sicurello (Sileno), Daniele Broggi, Christian Migneco, Stefano Migneco, Mattia Ranno (Satiri), Anna Armenio, Roberta Bonnici, Martina Damiata, Flavia Lancia (Ninfe), Diego Rapisarda (Ulisse), Sebastiano Bonaccorso, Vincenzo Grado (Marinai).

Subito dopo Lorenzo Ballotta, sempre nei panni di Polifemo, ha recitato un interessante excursus sugli elefanti nani, i quali rappresentano il fondamento archeologico e scientifico su cui poggia la leggenda dei Ciclopi.

Giulia Grasso ha interpretato un monologo in cui si è immedesimata in Cassandra e, subito dopo, ha cantato l’omonimo brano di Taylor Swift, accompagnata da Swami D’Amico al pianoforte.

Indubbiamente toccante è stata la testimonianza da remoto della dott.ssa Tiziana Roggio, la quale ha ricevuto lo scorso 3 marzo dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo volontariato nella primavera 2025 come chirurga plastica presso la Striscia di Gaza che, nel cuore della tragedia della guerra, ha permesso di dare sollievo e speranza a tanti uomini e donne palestinesi, anche bambini, che avevano riportato ferite gravemente invalidanti.

La prof.ssa Maria Valenti, madre della chirurga e docente di sostegno della nostra scuola, ha ritirato la targa realizzata in segno di gratitudine per l’esemplare impegno della figlia.

Successivamente sono state messe in scena da ogni scuola secondaria di primo grado le performance teatrali inerenti al tema dell’Humanitas vincitrici del IX Agone Megarensis, intitolato alla memoria del compianto docente di inglese della nostra scuola e poeta prof. Carmelo Giummo.

Sono stati premiati: per il I I.C. “Principe di Napoli” Giada Di Modica, Angelo Emanuele, Gabriel Fortuna, Simone Giacalone e Nicole Sicuso della classe II E, seguiti dalle prof.sse Alessia Alicata e Tiziana Niciforo. Per il II I.C. “Orso Mario Corbino” Giuseppe Alagna, Gaia Canigiula e Flavio Ranno della classe II CT, seguiti dalla prof.ssa Antonella Failla. Per il III I.C. “Domenico Costa” Elena Amara e Luca Palermo della classe II A, Giovanni Caramagno e Bianca De Luca della classe II B, Serena Accolla e Italo Curci della classe II C, seguiti dalle prof.sse Giulia Gulino e Roberta Romeo.

La giuria esaminatrice era formata da Giulia Arena e Sveva Passanisi e dall’ex alunno Manuel Mangano.

Marta Gionfriddo, Arianna Niciforo, Matilda Passanisi e Sveva Saraceno, accompagnate da Ludovica Benevento al flauto, hanno declamato l’Inno alla Notte in italiano e in greco, nella traduzione di Gabriella Ricciardelli.

A esse si sono uniti alcuni studenti della futura classe prima del Liceo Classico che hanno seguito di recente un corso propedeutico di greco rivolto ai ragazzi delle scuole medie: Yannis Cattalini del I I.C. Principe di Napoli, Aurora Sicari del II I.C. Orso Mario Corbino e Sara Buonomo del III I.C. Domenico Costa.

Il sipario è calato in seguito al flash mob sul passo di Terenzio “Homo sum, humani nihil a me alienum puto” con Roberta Abagnale, Sofia Cardia, Sofia D’Amico, Chiara Di Grande, Paola Di Mauro, Serena Meli, Marta Scatà e Agnese Maria Tempio.