Augusta, celebrata la Giornata nazionale dell’unità e delle forze armate davanti al Milite ignoto nel suo centenario

Anche quest’anno è stata celebrata in piazza Castello, davanti al Milite ignoto dei Giardini pubblici, la ricorrenza del 4 novembre, “Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate” a cui quest’anno si aggiungono anche gli anniversari, a livello nazionale, dei 150 anni di Roma Capitale e dei 75 anni della Repubblica e soprattutto il centenario del trasferimento al Vittoriano della salma del Soldato ignoto, simbolo dei tanti caduti durante la Prima guerra mondiale.

Il Comune e il Consiglio comunale, infatti, accogliendo l’iniziativa promossa dal Gruppo delle medaglie d’ oro al valor militare d’Italia, in collaborazione con l’Associazione nazionale dei comuni italiani e il Consiglio nazionale permanente delle associazioni d’arma, hanno già deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto che diviene così “Cittadino d’Italia. Uno studente della delegazione dei 4 quatto istituti comprensivi augustani che erano alla Villa questa mattina ha dato lettura della relativa delibera durante la tradizionale cerimonia che ha avuto inizio alle 12.30 in piazza Castello alla presenza delle varie autorità civili e militari, del prefetto di Siracusa Giusi Scaduto, reduce delle cerimonie di Avola e Siracusa, del sindaco Giuseppe Di Mare, del comandante di MariSicilia contrammiraglio Andrea Cottini. Questi ultimi hanno deposto due corone di alloro, benedette dal cappellano militare don Corrado Pantò, davanti al Milite ignoto dove ai lati eccezionalmente sono stati sistemati due cannoni che hanno sparato i 21 colpi a salve, così come prevede la tradizione.

“Chiudo oggi queste celebrazioni qui ad Augusta che è tra le sedi più importanti in Italia della Marina militare – ha detto il prefetto sottolineando la straordinaria coesione del territorio- Ci sono alcune date che meglio di altre interpretano il sentire comune, esprimono con la forza dei simboli dei valori fondanti di una nazione. Dal 1918 con la fine della Grande guerra il 4 novembre rappresenta tutto questo, è il momento in cui i sentimenti di riconoscenza ed affetto attraversano il paese intero ancora grato e commosso il pensiero ai nostri soldati caduti o gravemente feriti, alle migliaia di donne che seppero dare prove di incredibile abnegazione occupando i posti lasciati vuoti nelle campagne e fabbriche dagli uomini al fronte. A tutti noi è richiesto ora come allora il massimo impegno civile e l’esercizio di una cittadinanza attiva, vigile e leale perché il bene comune non è affare di pochi, ma un sacro dovere per ciascuno collaborare per la sua realizzazione. Oggi riaffermiamo, dunque, i valori fondanti dello stato che devono ispirare le nostre azioni”.

“Abbiamo voluto conferire la cittadinanza onoraria al milite ignoto con la consapevolezza che ogni giorno – ha detto il sindaco Di Mare – l’omaggio ai caduti deve ispirarci sentimenti di commozione e gratitudine. Il messaggio che ci hanno consegnato ci ricorda e ci sollecita ad adempiere ai nostri doveri, a impegnarci con costanza e senza risparmio, che la nostra appartenenza ad una comunità implica delle responsabilità che dobbiamo onorare che la ricerca del bene comune deve sempre imporsi sulle convenienze e sui tornaconti personali”.

Dalle 10, inoltre, il palazzo comunale è stato aperto alle scolaresche ma anche ai cittadini e fino alle 20 per le visite al Museo della Piazzaforte e alla mostra di armi ed equipaggiamenti dell’esercito italiano nella grande guerra allestita nell’androne del palazzo di città, a cura di Lamba Doria.