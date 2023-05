Augusta, celebrata la “Giornata internazionale della famiglia” con attività ludiche e un momento di confronto

E’ stata celebrata anche ad Augusta la “Giornata internazionale della famiglia” a cura delle associazioni della Consulta comunale e dell’assessorato alle Politiche della famiglia. Due i momenti, il primo domenica 14 maggio, nei pressi di piazza Unità d’Italia, con un momento ludico-ricreativo di giochi e animazione per famiglie che ha visto una numerosa partecipazione. Il giorno dopo, invece, si è tenuta una conferenza nel salone “Rocco Chinnici” di palazzo di città alla presenza di tutti i rappresentanti delle associazioni che compongono la Consulta, del sindaco Giuseppe Di Mare, dell’assessore alle Politiche familiari Ombretta Tringali e della responsabile dell’VIII settore Sebastiana Passanisi.

È stata un’occasione importante per poter conoscere tutte le 6 associazioni che fanno parte della Consulta che con le loro attività operano sul territorio. Il momento centrale della conferenza è stato l’intervento di padre Angelo Saraceno, che da anni è l’anima della Caritas cittadina e conosce bene le esigenze e i bisogni delle famiglie in difficoltà nel territorio, che ha parlato dei servizi resi per la comunità.

Gli uffici delle Politiche sociali e l’amministrazione hanno relazionato sui servizi attivi a favore delle famiglie e quelli che sono in programma, compresi 2 asili nido e 2 centri per anziani che si auspicano di poter realizzare presto, con l’obiettivo di passare dalle “politiche sociali riparative a favore delle famiglie alla programmazione con le famiglie, di un percorso che risponda a bisogni e diritti reali con lo scopo di creare una sinergia tra tutti gli attori che si occupano di tematiche che riguardano la famiglia tutta, non soltanto genitori e figli, ma anche nonni e nonne custodi di conoscenza, amore e tempo”. –hanno dichiarato Maurizio Blandino, presidente della Consulta delle Famiglie del Comune e Ombretta Tringali, assessore delle Politiche della Famiglia.

Le conclusioni sono stati a cura dell’assessore e del sindaco che si sono detti grati con la Consulta per l’impegno con cui ha organizzato l’evento e soprattutto con padre Saraceno a cui è stato consegnato un dono a ricordo della serata con una dedica di riconoscimento per tutte le azioni concrete a favore della comunità augustana.