Augusta, celebrata al Ruiz la “Giornata dei giusti”

L’istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz “ ha celebrato l’ altro ieri la “Giornata dei giusti” con una cerimonia in aula magna dal titolo: “Parole e musica per celebrare i giusti”. La “giornata dei giusti”, è stata promossa dal Parlamento europeo per rendere omaggio a tutti coloro che si sono prodigati, spesso a rischio della propria, per salvare le vite dei perseguitati per motivi razziali, religiosi o politici, per testimoniare i tanti genocidi che prima e dopo l’Olocausto hanno macchiato la storia dell’umanità. Si tratta di una ricorrenza importante, frutto dello sforzo di una onlus italiana, la “Ga.Ri.Wo”. che grazie al suo presidente Gabriele Nissim, ha fondato a Milano, nel 2002 il “giardino dei giusti”, per far conoscere e divulgare la memoria del bene operato da questi uomini affinchè possa essere sia un potente strumento educativo.

Due anni fa, il Ruiz, in collaborazione con Gariwo, ha creato in cortile il proprio giardino dei giusti, dedicandolo a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Felicia Bartolotta Impastato e al nostro concittadino don Paolo Liggeri che lo scorso anno è stato dichiarato da Gariwo “giusto dell’umanità”, con una solenne cerimonia a Milano a cui ha partecipato l’istituto, diretto dalla dirigente Maria Concetta Castorina, e il Comune.

Quest’anno il Ruiz ha arricchito il giardino dei giusti con una nuova targa dedicata alla Guardia costiera per ricordare il lavoro instancabile che gli uomini e le donne di questo corpo fanno ogni giorno per salvare decine di vite umane, riconoscimento già avvenuto da parte di Gariwo il 6 marzo 2015, quando un albero e un cippo sono stati dedicati al personale della Guardia costiera nel Giardino dei giusti del Monte Stella di Milano.

Alla cerimonia presenti il comandante della Capitaneria di porto di Augusta, capitano di vascello Domenico Santisi, il capitano di fregata Alberto Boellis, gli assessori alla Pubblica istruzione Biagio Tribulato e Cultura Giuseppe Carrabino che sono stati accolti dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina. Alcuni studenti, guidati dalle docenti RosaAnna Bellistri e Anna Borgese, hanno reso omaggio agli uomini e alle donne della Guardia costiera con canti, video, riflessioni e pensieri che hanno avuto come protagonisti il mare e gli immigrati, che ogni giorno vengono salvati sulle nostre coste. Il momento celebrativo in aula magna si è concluso con la performance canora dei docenti Marco Altavilla e Danilo Lo Presti che hanno suonato insieme all’insegnante Giuseppe Sanfilippo Chiarello, che ha reso omaggio alle vittime del mare con canzone scritta da lui dal titolo “Ventu”.

Prima della conclusione il comandante Santisi ha consegnato alla dirigente scolastica del Ruiz il grest della Guardia costiera per suggellare il rapporto di amicizia e collaborazione con l’istituto. Infine, la cerimonia si è conclusa all’esterno, nel giardino dei giusti, con lo svelamento della targa dedicata alla Guardia costiera e con la piantumazione di un albero di ulivo perché “c’è un albero per ogni persona che fa il bene”.