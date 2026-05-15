Augusta celebra San Domenico: fede, spettacoli e grandi concerti dal 16 maggio al 1° giugno

Augusta si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e identitari dell’anno con i solenni festeggiamenti in onore di San Domenico, patrono della città. Un calendario ricco di eventi religiosi, concerti, spettacoli e momenti di comunità accompagnerà cittadini e visitatori dal 16 maggio fino al gran finale del 1° giugno.

Il programma prenderà il via sabato 16 maggio con il raduno dei giovani e degli scout in Chiesa Madre, seguito dal pellegrinaggio verso la Chiesa di San Domenico. Da quel momento entrerà nel vivo il Novenario, che fino al 22 maggio vedrà ogni sera la partecipazione delle comunità parrocchiali, delle confraternite e dei gruppi ecclesiali della città.

Dal 16 al 22 maggio, ogni sera alle 18:30, si terranno l’esposizione del Braccio Reliquiario e la recita del Santo Rosario, seguiti dalle celebrazioni del Novenario predicate da Fra Danilo Milelli O.P. Nel corso delle giornate si alterneranno diversi sacerdoti e comunità parrocchiali del territorio.

Uno dei momenti centrali sarà domenica 24 maggio, Solennità di Pentecoste e Festa del Patrocinio, con la celebrazione presieduta dall’Arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto.

Accanto alla dimensione religiosa, il programma civile porterà sul palco di Piazza Castello alcuni grandi nomi della musica italiana. Il 28 maggio si esibirà Baby K, mentre il giorno successivo sarà la volta di Alex Britti. Sabato 30 maggio, giorno della Festa Esterna, la città vivrà la tradizionale uscita del Simulacro di San Domenico, accompagnata in serata dallo spettacolo di Salvo La Rosa e Francesco Scimemi.

I festeggiamenti proseguiranno con il concerto di Bianca Atzei il 31 maggio e si chiuderanno ufficialmente il 1° giugno con Fausto Leali. Durante la Festa Esterna del 30 maggio, dopo la lunga processione per le vie cittadine, è previsto anche il tradizionale spettacolo pirotecnico alla Badiazza. Il programma sarà arricchito inoltre dalle esibizioni del Corpo Bandistico “Federico II – Città di Augusta” e dalle corali che accompagneranno le celebrazioni liturgiche.