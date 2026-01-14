Augusta celebra l’eccellenza medica: sabato l’inaugurazione dell’Anno Chirurgico 2026

Un ponte tra il prestigio della tradizione clinica e le sfide tecnologiche del futuro. Sabato 17 gennaio, alle 9:30, il Salone di Rappresentanza “Rocco Chinnici” del Palazzo di Città ospiterà l’evento di Inaugurazione dell’Anno Chirurgico 2026, dal titolo: “L’eredità di Giuseppe Muscatello e le nuove frontiere della Chirurgia”.

L’evento nasce dalla volontà condivisa di creare un ponte tra le Istituzioni Civili, Sanitarie e Accademiche. Siamo convinti, infatti, che il progresso medico non possa essere scisso dal contesto sociale: questo incontro rappresenta un prezioso momento di dialogo che punta a rafforzare il legame tra la nostra Comunità e il Servizio Pubblico Sanitario, riaffermando l’Ospedale “Muscatello” come presidio di eccellenza e punto di riferimento essenziale per il territorio.

L’iniziativa intende trasformare una ricorrenza formale in un profondo viaggio scientifico-culturale. La giornata si aprirà con il tributo alla figura del Prof. Giuseppe Muscatello, illustre clinico e accademico di origini augustane. La sua carriera e i suoi studi hanno segnato la medicina nazionale, rendendo la Città di Augusta fiera di un’eredità intellettuale che ancora oggi ispira le nuove generazioni di medici.

Dalla memoria storica lo sguardo si sposterà rapidamente verso l’attualità e il futuro: il convegno esplorerà infatti le nuove frontiere della chirurgia moderna, caratterizzate da una rapidissima evoluzione tecnologica, dalla robotica e da approcci chirurgici d’avanguardia che stanno ridefinendo gli standard di cura.

“Questa giornata non è solo un atto formale – dichiara il sindaco di Augusta – È una celebrazione del genio augustano che ha fatto scuola in Italia e, allo stesso tempo, un’occasione per ribadire l’importanza dell’innovazione in ambito sanitario. Onorare il Prof. Muscatello significa per noi proiettare quel rigore scientifico verso le sfide della chirurgia moderna, per garantire ai cittadini una sanità sempre più all’altezza delle eccellenze tecnologiche odierne”.

L’evento vedrà la partecipazione di Autorità civili, illustri esponenti del mondo accademico e professionisti del settore sanitario, pronti a confrontarsi su un percorso che unisce idealmente l’umanesimo clinico del passato con la precisione digitale del futuro.