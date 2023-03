Augusta celebra la “Giornata della donna”: un largo dedicato a Francesca Ferraguto, vittima di femminicidio

Sarà celebrata con una serie di eventi promossi dal Comune la Giornata internazionale dei diritti della donna di domani, 8 marzo. I primi appuntamenti sono alle 10 in via delle Saline – Case Minime per l’inaugurazione di “Largo 8 Marzo – Giornata internazionale della donna” con letture e riflessioni a cura degli alunni del terzo istituto comprensivo Salvatore Todaro – plesso Saline e alle 10.30 nell’aula magna del secondo istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz con “Voci di Donne”, letture e riflessioni. Seguirà, all’incrocio di Corso Sicilia con via Matteotti l’inaugurazione del “Largo Francesca Ferraguto – vittima di femminicidio (1987 – 2009)”.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18, nel salone di rappresentanza del palazzo di città si terrà l’evento: “Tetto di cristallo….le prime crepe ?”. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Di Mare e degli assessori Ombretta Tringali e Giuseppe Carrabino, sono previsti gli interventi di Adriana Pricone, presidente Nuova acropoli, di Petra Volklandt Ciancio (Snad Spa) – Unionport Augusta e di Sebastiana Passanisi, dirigente dell’VIII settore Politiche sociali del Comune di Augusta. Modera l’incontro la psicologa Maria Vittoria Zaccagnini.

Le celebrazioni proseguiranno sabato, 11 marzo, dalle 9, in piazza Duomo con il “3° torneo di solidarietà -Nesea” – promosso dal Centro Antiviolenza Nesea e club service Inner wheel con il patrocinio dell’assessorato allo Sport, in collaborazione con l’asd Pallavolo Augusta e Fraternita di Misericordia. L’evento ha la finalità della sensibilizzazione e la promozione sociale attraverso l’organizzazione di un torneo di pallavolo che prevede il coinvolgimento degli alunni di tutti gli istituti scolastici della città. Lo sport quale mezzo, tanto forte quanto trascinante, di aggregazione sociale e di comunicazione di valori positivi soprattutto tra i giovani. Al termine avrà luogo la premiazione degli istituti partecipanti.

“Abbiamo lavorato congiuntamente con i diversi assessorati per la stesura di un programma che vede coinvolte le realtà che nella nostra Augusta operano per la promozione dei diritti della donna”– ha detto Ombretta Tringali, assessore alle Pari opportunità.