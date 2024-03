Augusta celebra la “Giornata dei beni culturali siciliani” al Museo della Piazzaforte

Sarà celebrata anche ad Augusta, domenica 10 marzo, la “Giornata dei beni culturali siciliani” in memoria di Sebastiano Tusa (1952-2019), l’archeologo già assessore regionale ai Beni culturali e dell’Identità siciliana e sovrintendente del mare, scomparso a causa di un tragico incidente aereo. Per l’occasione verrà aperto il Museo della Piazzaforte che sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20 e verrà presentata la donazione dei cimeli di Giuseppe Tringali, combattente nel primo conflitto mondiale, soldato nel 70mo Fanteria – 6 Compagnia affidati al Museo per il tramite dell’assessore Giuseppe Carrabino dall’erede Liliana Leopardi che vive a Toronto in Canada.

Nel corso della cerimonia, che avrà inizio alle 10.30, sarà inoltre distribuito il pieghevole di illustrazione della raccolta museale curato dal direttore Antonello Forestiere e realizzato dall’assessorato alla Cultura. “Il Museo è uno delle realtà culturali fiore all’occhiello della nostra città – riferisce l’assessore Carrabino- in questi anni, con il direttore e i suoi collaboratori abbiamo cooperato per aggiornare e rendere al passo con i tempi una struttura che illustra, nella sua unicità, la storia militare della città. Una delle azioni di valorizzazione è quella dell’inserimento nel circuito dei musei siciliani promosso dall’Anci e grazie all’opera meritoria dei nostri uffici, questo progetto è ormai una realtà”.

“Anche Augusta – dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare – onora la memoria dell’archeologo Sebastiano Tusa con una occasione di conoscenza della propria storia illustrata attraverso i reperti che le famiglie e gli appassionati hanno voluto offrire alla città per essere custoditi in quello scrigno che è il nostro museo della Piazzaforte”.