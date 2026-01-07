Augusta celebra la festa del Tricolore

In occasione della Giornata Nazionale della Bandiera, la città di Augusta si unisce alle celebrazioni per la Festa del Tricolore, istituita per ricordare il 7 gennaio 1797, giorno in cui a Reggio Emilia nacque il vessillo che sarebbe diventato il simbolo dell’Italia unita.

Il sindaco di Augusta desidera rivolgere un messaggio a tutta la cittadinanza per sottolineare il valore profondo di questa ricorrenza, che va ben oltre la semplice memoria storica.

“Celebrare il Tricolore – dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare – significa onorare i valori di libertà, democrazia e solidarietà su cui poggia la nostra Repubblica. Per una città come Augusta, profondamente legata alla storia marittima e militare d’Italia, vedere la nostra bandiera sventolare sul porto e sui nostri palazzi istituzionali rappresenta un richiamo costante al senso di appartenenza e al sacrificio di chi ha lottato per l’Unità del Paese“.

In questa giornata, l’Amministrazione Comunale invita i cittadini, e in particolare le giovani generazioni, a guardare al Tricolore non come a un semplice drappo di tessuto, ma come alla sintesi dei diritti e dei doveri che ci rendono una comunità coesa.

“Il verde, il bianco e il rosso – prosegue il Primo Cittadino – raccontano la nostra speranza, la nostra fede civile e il sangue versato per la nostra dignità. In un momento storico che ci sfida quotidianamente, la bandiera deve ricordarci che solo restando uniti, sotto lo stesso simbolo e nel rispetto della Costituzione, possiamo costruire un futuro di crescita e pace per la nostra Augusta“.

Il Comune di Augusta, in segno di onore alla ricorrenza, espone oggi i vessilli istituzionali con rinnovato orgoglio, invitando le istituzioni scolastiche e le associazioni del territorio a promuovere momenti di riflessione sul significato del nostro emblema nazionale.