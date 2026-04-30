Augusta celebra il suo “Capitano”: riconoscimento a Gianfranco Nasti per 65 anni da protagonista nel mondo del nuoto

Una standing ovation, carica di emozione e gratitudine, ha accolto al Salone “Rocco Chinnici” il riconoscimento a Gianfranco Nasti, storico nuotatore augustano classe 43, protagonista di oltre 65 anni di attività ininterrotta. Un tributo sentito, consegnato dal sindaco Giuseppe Di Mare a nome dell’intera amministrazione comunale, alla presenza del vicesindaco Biagio Tribulato, dell’assessore Rosa Greco, di Antonella Aprile e di Iano Mazziotta. La sala gremita, composta da amici, sportivi e tanti giovani nuotatori di ogni età, ha reso omaggio a Nasti con un coro spontaneo e coinvolgente: “Capitano, solo un capitano”, simbolo di un affetto costruito nel tempo, vasca dopo vasca. Un percorso straordinario che dura da oltre sessantacinque anni, fatto di sacrificio, passione e dedizione quotidiana. Il sindaco Giuseppe Di Mare ha sottolineato come il riconoscimento rappresenti “non solo un premio a una carriera sportiva, ma un atto di gratitudine verso chi ha saputo incarnare i valori più autentici dello sport portando nel mondo i valori della nostra città”. Con questo tributo, non ha solo premiato un atleta, ma ha scelto di raccontare e custodire una storia che appartiene a tutti: “i modelli esistono, e le storie come quella di Gianfranco vanno raccontate, celebrate e custodite”.

Antonella Aprile, direttore sportivo dell’ASD Polisportiva Augusta, società nella quale Nasti si allena da anni, ha tracciato un accurato profilo intenso e commosso, evidenziando “l’eccezionalità dell’impegno e della perseveranza” di un atleta che continua ancora oggi a essere esempio concreto. Ha ricordato come la sua non sia mai stata “una carriera fatta per la gloria personale, ma per l’esempio”. I numeri della carriera parlano chiaro: decine di podi a livello regionale, nazionale e internazionale, record stabiliti nelle categorie Master e prestazioni straordinarie anche negli ultimi anni da Cadice a Perth passando per lo stretto di Messina.

A ripercorrere gli inizi è stato Iano Mazziotta, che ha raccontato gli esordi di Nasti nella pallanuoto, sottolineando come il suo percorso rappresenti un modello per le nuove generazioni: “il vero campione è dietro l’angolo… Gianfranco è lì, nella sua terra, nel suo mare, nella sua piscina”. Un messaggio forte, soprattutto per i più giovani: “non è il luogo in cui nasci che determina il tuo valore, ma la tua volontà. Non smettete mai di vivere lo sport!”.

Momento particolarmente toccante è stato il saluto dello stesso Gianfranco Nasti, visibilmente commosso. Nel ringraziare i presenti, ha rivolto un pensiero speciale a chi lo ha sostenuto lungo tutto il suo cammino, in particolare alla moglie Graziella Sponselli, “fan della prima ora”, come lui stesso l’ha definita con affetto.