Augusta, cedimenti nel muro di cinta e nei loculi del cimitero vecchio: dopo 9 anni al via i lavori di restauro

Il maltempo del novembre 2014 aveva provocato dei cedimenti di una parte del muro di cinta e alcuni loculi del cimitero vecchio (lato sud-sud ovest) che presenta evidente spaccature che hanno reso necessario transennare la parete sia sul lato che si affaccia sulla strada sia dalla parte interna dei loculi. Adesso a distanza di circa 9 anni dal danno strutturale si procederà con i lavori di restauro conservativo e manutenzione straordinaria del tratto che sono stati aggiudicati all’operatore economico “La valle costruzioni e restauri srl” srl, di Lecce che ha offerto un ribasso del 17% per un importo complessivo di 319.282 euro.

I lavori per mettere in sicurezza la parete dovrebbero cominciare nelle prossime settimane, come fa sapere l’assessore ai Servizi cimiteriali Concetto Cannavà e prevedono la preventiva estumulazioni dei loculi che si trovano in questa parte di cimitero. “Per effettuare le operazioni di manutenzione sarà necessario provvedere alle estumulazioni, che – spiega l’assessore- sono a carico dell’amministrazione. Nelle more i feretri estumulati, che sono in totale 36, saranno temporaneamente custoditi in un locale che stiamo appositamente realizzando al campo di inumazione, per consentire le visite dei parenti. Al termine dei lavori saranno ricollocati nei loculi originari”.