Augusta-Catania in treno, la fermata ferroviaria in aeroporto attiva dal 13 marzo

La tanto agognata fermata ferroviaria dell’aeroporto di Catania sarà attiva dal 13 marzo. L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale, Marco Falcone, a mezzo Facebook.

Dal prossimo mese, spiega Falcone, sarà possibile partire in treno da Messina, Caltagirone, Taormina, Siracusa, Enna, Giarre, Acireale, Lentini, Augusta, Fiumefreddo e tante altre stazioni, per andare a prendere l’aereo.

“Anche in Sicilia trasporti e infrastrutture come nel resto d’Italia e d’Europa – scrive Falcone – Dopo anni di nulla, il Governo Musumeci sta realizzando le opere e pone le basi per non restare indietro.”