Augusta, Castello svevo nel degrado: ma la Regione dirotta altrove i 5 milioni di euro per il suo restauro

Forse gli augustani dovrebbero mettersi il cuore in pace, una volta per tutte, e aspettare di vedere che un giorno il duecentesco castello svevo, simbolo di Augusta, voluto dal suo fondatore illuminato Federico II di Svevia, scivoli definitivamente a mare. Nel silenzio e nell’indifferenza che lo hanno avvolto, negli anni, al contrario di altri castelli della provincia evidentemente più fortunati perché più meritevoli di attenzioni. Dopo anni di abbandono e degrado più totale, si allontana la speranza di vederlo rinascere visto che la Regione ha deciso, nei giorni scorsi, di stornare i 5 milioni di euro dei 10 totali già impegnati nel 2016 per il suo consolidamento e messa in sicurezza nell’ambito del “Patto per il sud”. Fondi di cui si parla, in realtà da anni, che ogni tanto sono stati annunciati dalla politica in questa o in quell’occasione pubblica, ma che finora mai sono stati spesi. E questo succede anche dopo il clamoroso intervento della Procura di Siracusa che nel 2016 sequestrò il castello svevo, dopo una denuncia di Italia nostra che segnalava grossi pericolo di crollo. Un’iniziativa unica nel suo genere in Italia, che ha fatto balzare Augusta agli onori, non certo positivi, della cronaca di tutti i Tg nazionali.

La commissione Bilancio all’Ars ha, infatti, approvato nei giorni scorsi la proposta del dirigente del Dipartimento dei beni culturali, poi avallata dalla giunta regionale e del presidente della, Regione Nello Musumeci che è anche assessore ad interim ai Beni culturali, di usare i 5 milioni della seconda tranche per finanziare altre opere perché quell’ intervento di consolidamento del castello svevo “è sprovvisto di progettazione. Il progetto definitivo potrà essere redatto solo dopo l’inizio dei lavori inseriti nel progetto concernente il primo stralcio lavori che iniziano nel 2020“- su legge nell’allegato A alla richiesta del dirigente regionale di definanziare le varie opere. Quindi, in sostanza, esiste solo il primo progetto di 5 milioni curato dalla Sovrintendenza ai Beni culturali di Siracusa che prevede l’eliminazione delle superfetazione create quando il castello fu trasformato in carcere, a fine ‘800 e che dovrebbe essere appaltato quest’anno dal Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, che è la stazione appaltante.

E scoppia la polemica politica per un’altra opportunità economica, fondamentale per la riqualificazione del monumento simbolo, che Augusta perde, nel silenzio più generale.“Quando scivolerà a mare chi dobbiamo ringraziare, oltre il Governo regionale, se non chi ha fatto silenzio? Chi non ha alzato la voce? Chi si è voltato dall’altra parte, perché non ha avuto il coraggio delle proprie azioni e non ha onorato la fiducia avuta dai cittadini? – si domanda l’ex parlamentare regionale Enzo Vinciullo, che tuona contro questa decisione ricordando che i fondi stornati dalla Regione in provincia sono in totale circa 10 milioni, insieme ai progetti di restauro de I “Santoni” di Palazzolo Acreide (un milione e mezzo di euro) e la caserma “Caldieri“ di Siracusa (2 milioni e 200). A fronte di questa sottrazione di risorse 11 interventi su 160 vengono ridistribuiti. “In pratica 149 interventi nel resto della Sicilia vengono finanziati con il 35% dei fondi destinati alla provincia di Siracusa che è stata spogliata la provincia di Siracusa. Quasi 10 milioni di euro sottratti al nostro territorio per essere destinati ad altre province più qualche elemosina”- ha aggiunto.

Sulla vicenda è intervenuto anche il parlamentare regionale del Movimento 5 stelle Stefano Zito, che fa parte della seconda commissione Bilancio all’Ars che ha approvato la riprogrammazione che definisce “illogica. Ancora un volta il governo regionale dimostra tutto il suo astio verso la provincia di Siracusa. – ha scritto su Facebook- Ritengo grave un simile atteggiamento del governo regionale che insiste nell’accanirsi contro la provincia di Siracusa, destinando ad altri risorse che erano state predisposte e accantonate per interventi di messa in sicurezza del castello svevo di Federico II e alla valorizzazione di beni siracusani come la caserma Caldieri”.

di Cettina Saraceno