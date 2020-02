Augusta, Castello Svevo. L’assessore Sirena: “abbiamo chiesto di inserirlo nel parco di Leontinoi, ma la Regione tace”

Nessuna interlocuzione con la Regione con cui, finora, il Comune non è riuscito a dialogare granchè sul fronte della tutela dei beni culturali ed in particolare sul futuro del Castello svevo. Lo dice l’assessore alla Cultura, Giusy Sirena che afferma di aver chiesto, invano, negli ultimi mesi un incontro con il presidente della Regione, Nello Musumeci che detiene, ad interim, anche la delega dei Beni culturali dopo la scomparsa improvvisa e tragica di Sebastiano Tusa per parlare del futuro del Castello federiciano.

“A ottobre abbiamo chiesto che il Castello possa essere tolto dalla competenza della Sovrintendenza di Siracusa e assegnato al Parco archeologico di Leontinoi che dovrebbe diventare Leontinoi-Megara Iblea – ha spiegato- Abbiamo chiesto la ridenominazione d’accordo con il suo direttore Lorenzo Guzzardi perché è possibile che alcuni monumenti di particolare interesse vengano inseriti all’interno dei parchi in modo avere una gestione della tutela più agevole. La sola Sovrintendenza ha, infatti, giurisdizione sull’intera provincia e deve occuparsi di tutti i beni, mentre quella del parco archeologico ha un’area più ristretta e dunque più facilmente gestibile. Su questo abbiamo già avuto diversi incontri molto positivi con il direttore del parco, mentre da parte della Regione anche qui non abbiamo avuto nessuna risposta come anche alle altre nostre richieste di incontro”.

L’inserimento del Castello svevo all’interno del parco potrebbe essere, secondo l’assessore, una buona occasione per garantire al monumento simbolo di Augusta e in pieno degrado molte più attenzioni di quelle che le vengono date adesso, anche e soprattutto dopo la notizia di questi giorni che uno dei due stralci del progetto di recupero di 5 milioni di euro sono stati de-finanziati dalla stessa Regione per mancanza di progettazione. Sirena ricorda che il progetto originario, di cui si parla da almeno una decina di anni, era di 10 milioni di euro, poi suddiviso in due stralci e che la Sovrintendenza di Siracusa stava predisponendo entrambi i progetti. Poi qualcosa deve essere andato storto visto che il progetto del secondo stralcio manca e i fondi sono stati dirottati altrove, tra altro per neanche un solo intervento sul territorio di Augusta.

“Certamente ritengo che – ha aggiunto- questa sia stata una decisione assolutamente negativa e da biasimare, il castello ha bisogno di un intervento strutturale, completo e radicale. Richiederemo ancora una volta un altro incontro con l’assessore o meglio ancora con il dirigente del Dipartimento dei beni culturali che ha chiesto il definanziamento”, coronavirus permettendo.

A dirsi pronti a muovere qualsiasi azione nei confronti della Regione, a supportare qualsiasi azione contro chi ancora una volta vuol tentare di depauperare il nostro territorio sono i due consiglieri comunali di Attivamente Biagio Tribulato ed Angelo Pasqua che parlano di “ennesima beffa” e dicono di aver appreso dalla stampa e anche dai deputati del Movimento 5 Stelle la notizia della perdita dei 5.000.000 stanziati dalla Regione per la riqualificazione del Castello. “Pretendiamo di sapere dall’amministrazione comunale a nome della cittadinanza se tale notizia corrisponda al vero – hanno aggiunto – è doveroso nei confronti della tutela che obbliga qualsiasi classe politica a difendere il proprio territorio, i propri concittadini. L’ ultimo intervento al quale abbiamo assistito da parte del Presidente della Regione sulla città di Augusta riguardava un’ arringa difensiva rispetto la terminologia di come chiamare la signora Di Pietro se sindaca o sindaco, argomento che decisamente importa poco alla cittadinanza tutta, anzi non importa proprio. La prossima settimana presenteremo una interrogazione in consiglio se non otterremo notizie positive per la nostra città in tempi brevi. Una mancata comunicazione del genere rappresenta lo stato di considerazione che si ha dei cittadini”.