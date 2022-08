Augusta, castello di Brucoli, Vinciullo: “restaurarlo o si rischia di perdere i fondi”

“Restaurare il castello di Brucoli per non perdere il finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro assegnato ormai sei anni fa”. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, coordinatore provinciale di Prima l’ltalia (Lega) che ricorda che nel “Patto per il sud”, firmato ad Agrigento il 10 settembre 2016, furono inseriti 2,5 milioni di euro per il restauro e il recupero del castello di Brucoli.

“Sono passati 6 anni e i lavori non sono stati ancora appaltati – sottolinea-. L’ultimo decreto assessoriale del settembre 2021 ha accertato l’esistenza delle somme, così suddivise: 1 milione per l’anno 2021 e 1,5 milioni per l’anno 2022. Nonostante le varie sollecitazioni, ad oggi non abbiamo notizie dell’avvio delle procedure per appaltare i lavori. Di conseguenza – prosegue Vinciullo – esiste il rischio concreto di perdere il finanziamento senza restaurare il castello di Brucoli in Augusta”.

Da qui l’invito all’assessore regionale competente a vigilare sui suoi uffici periferici affinché si giunga all’appalto dei lavori quanto prima evitando la perdita del finanziamento.

“Sarebbe oggettivamente una beffa insopportabile – conclude – se tanto impegno da me profuso nel 2016 per inserire l’opera nel famoso elenco del Patto per il Sud venisse vanificato dall’ignavia di quanti dovrebbero dare seguito alla volontà del Parlamento siciliano che su mio emendamento, nel febbraio del 2017, ha reso operativo l’utilizzo delle somme messe a disposizione dallo stato”.