Augusta, caserma dei Vigili del fuoco e Sp 1 pericolosa: i sindacati tornano a chiedere interventi di sicurezza

Dissuasori stradali, segnaletica orizzontale e verticale, semaforo e controllo elettronico della velocità per la sicurezza stradale e per il regolare svolgimento del soccorso tecnico urgente sulla provinciale 1 Augusta- Brucoli, dove si trova l’ingresso della caserma dei Vigili del fuoco da cui escono i mezzi in emergenza. Sono le soluzioni urgenti, non più rinviabili nel tempo da adottare lungo il tratto stradale che sono tornati a chiedere, dopo un mese dalla prima nota, i sindacalisti Francesco Anzalone (Conapo), Francesco Nassetta (Fns-Cisl), Alessio Di Caro (Confsal Vigili del fuoco) e Giovanni Di Raimondo (Usb), in una lettera inviata al prefetto di Siracusa di cui chiedono un intervento urgente, ma anche al sindaco di Augusta, al commissario del Libero consorzio di Siracusa e, per conoscenza, al dirigente del comando dei Vigli del fuoco di Siracusa e alla Stazione dei Carabinieri di Augusta.

“La situazione attuale vede l’apposizione da parte del Libero consorzio comunale di Siracusa su un “vecchio” segnale stradale anticipando a 100 metri l’uscita automezzi, apponendo sul vecchio numero 300 metri un numero 1 adesivo già pronto a staccarsi. – si legge- Come riferito nelle precedenti note il problema verte sul fatto che al momento dell’uscita degli automezzi di soccorso in sirena gli autoveicoli transitanti nella predetta strada non si fermano e sfrecciano oltre i limiti consentiti. Attualmente non esiste la segnaletica stradale orizzontale e verticale, a parte il cartello citato, e la segnalazione dell’uscita degli automezzi di soccorso. Tutto ciò comporta; mancanza di sicurezza per la circolazione stradale e ritardi nelle operazioni di soccorso tecnico urgente. Preme evidenziare che l’arteria ha una circolazione significativa con un incremento nelle ore di punta, una circolazione evidente di automezzi pesanti essendo che nella zona vi sono insediamenti aziendali”.

Da qui, appunto, la necessità di soluzioni urgenti, non più rinviabili nel tempo, come i dissuasori stradali, segnaletica orizzontale e verticale, semaforo e controllo elettronico della velocità per la sicurezza stradale e per il regolare svolgimento del soccorso tecnico urgente