Augusta, caserma dei Vigili del fuoco e Sp 1 pericolosa, i sindacati: “Serve segnaletica stradale e bande di rallentamento”

Installare con urgenza la segnaletica stradale e le bande di rallentamento sopraelevate che fanno parte tra l’altro della segnaletica stradale in entrambi i sensi di marcia lungo la Sp 1 provinciale Augusta –Brucoli, dove si trova l’ingresso della nuova caserma dei Vigili del fuoco. È quanto chiedono al Comune e al Libero Consorzio Siracusa le organizzazioni sindacali Conapo, Fns-Cisl, Confsal Vigili del fuoco e Usb maggiormente rappresentative del settore Vigili del fuoco soccorso pubblico e Difesa civile del Comando Vigili del fuoco di Siracusa che denunciano “una problematica grave che si trascina ormai da molto tempo, senza una soluzione concrete”, nonostante più volte siano stati interessato gli enti preposti compreso il dirigente provinciale dei Vigili del fuoco precedente e attuale, senza alcun risultato.

“Si evidenzia la pericolosità dell’arteria con un traffico molto sostenuto che talvolta non rispetta i limiti di velocità per la sicurezza stradale. – scrivono in una nota Francesco Anzalone (Conapo), Francesco Nassetta (Fns-Cisl), Alessio Di Caro (Confsal Vigili del fuoco) e Giovanni Di Raimondo (Usb)- Si consideri, inoltre, l’allungamento dei tempi tecnici per l’uscita degli automezzi di soccorso costretti, nonostante in sirena, a fermarsi per evitare incidenti stradali con notevole ritardo sul soccorso tecnico urgente. Preme evidenziare che attualmente non vi è segnaletica orizzontale e verticale che richiami anche l’uscita di automezzi di soccorso in aperta violazione del codice della strada da parte dei gestori”.

I sindacati ribadiscono, ancora una volta, che il Codice della strada va rispettato preliminarmente “dai gestori, dagli automobilisti a tutela della sicurezza stradale e per gli automezzi di soccorso dei Vigili del fuoco i quali devono garantire il soccorso tecnico urgente in sicurezza e in tempi certi. Stanchi e delusi di quanto richiesto da tempo invieremo una nota al signor prefetto a tutela della pubblica incolumità dei cittadini”.