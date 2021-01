Augusta, “Case ad 1 euro”: la Giunta approva il progetto per riqualificare il centro storico

Si chiama “Case a 1 euro” il progetto approvato oggi dalla giunta per riqualificare il centro storico, ma non solo, favorendo il recupero e la valorizzazione dei tanti immobili privati dismessi o non utilizzati, con l’obiettivo di attirare nuovi residenti o iniziative e favorire investimenti nel campo della ristrutturazione edilizia privata, della ricettività turistica o sociale. Lo rende noto il sindaco Peppe Di Mare che sottolinea come in Italia siano tanti i Comuni che hanno sperimentato con successo iniziative come queste che “hanno portato grande visibilità ai Comuni interessati, attirando flussi di visitatori, anche stranieri, interessati ad acquistare a prezzi simbolici o agevolati il patrimonio immobiliare abbandonato, dismesso o sottoutilizzato, ma –dice- anche benefici ai proprietari di immobili inutilizzati, dando loro la possibilità di affrancarsi da oneri fiscali e manutentivi a cui non voglio o non possono più far fronte”.

Il progetto è diviso in due fasi e parte dal censimento degli immobili e, all’esito delle eventuali manifestazioni di interesse pervenute dai proprietari, arrivare alla programmazione di interventi di recupero per favorire l’insediamento abitativo di famiglie, di attività turistico-ricettive, di negozi o botteghe artigianali o sociali ma anche aiutare l’economia locale, attraverso l’impiego di ditte e maestranze del luogo e contribuire al più ampio processo di recupero e riqualificazione urbanistico – edilizia della località.

“A questa riqualificazione del centro storico corrisponderebbe, peraltro, anche la messa in sicurezza dello stesso e la sistemazione igienico-sanitaria di diverse situazioni critiche; -prosegue il sindaco- L’iniziativa, inoltre, ha l’obiettivo di concorrere alla crescita socio-economica del paese, attraverso il recupero di un tessuto storico, architettonico e urbanistico di vitale importanza e consentire, successivamente, all’erario di conseguire apprezzabili entrate, di rispettiva spettanza, provenienti dal recupero abitativo e dall’ampliamento della base impositiva. Infine, il progetto concorre certamente all’attuazione dell’integrazione socioculturale, da conseguire attraverso l’estensione dell’offerta abitativa e turistico-ricettiva, anche a soggetti non residenti. Si tratta certamente di un progetto ambizioso quanto rivoluzionario, che – conclude Di Mare- ha richiesto studi ed approfondimenti, ma che potrà rilanciare il cuore della nostra Augusta”.