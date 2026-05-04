Augusta, casa di riposo sospesa per 15 giorni dopo ispezione dei Nas

Il Comune di Augusta ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di una casa di riposo del centro storico. Il provvedimento arriva dopo un’ispezione igienico-sanitaria effettuata il 26 aprile dal Nas dei Carabinieri di Ragusa. Nella relazione trasmessa al Comune sono state evidenziate alcune criticità, tra cui la presenza di ospiti in numero superiore rispetto al contingente autorizzato, la necessità di interventi di ristrutturazione per ammaloramenti diffusi e condizioni ritenute non idonee in alcuni locali e impianti.

Dagli atti comunali non emergerebbero carenze sul piano amministrativo e documentale, compresa l’iscrizione della struttura all’albo comunale. Tuttavia, il Comune ha ritenuto necessario intervenire in via cautelativa, a tutela dell’incolumità pubblica e privata, ordinando alla società che gestisce la struttura di effettuare gli interventi di adeguamento entro il termine improrogabile di 15 giorni.

Durante questo periodo l’attività resterà sospesa, ma sarà consentita la cura ordinaria degli ospiti già presenti. Non potranno invece essere accolti nuovi anziani, neanche in sostituzione di quelli attualmente ospitati.

Il titolare della struttura aveva già comunicato al Comune, il 29 aprile, di avere avviato alcune iniziative per ricondurre il numero degli ospiti entro quello autorizzato e per iniziare i primi interventi di riordino e ristrutturazione dei locali.

La Polizia Municipale dovrà effettuare un sopralluogo tra le 48 e le 72 ore successive alla notifica dell’ordinanza, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e il numero effettivo degli ospiti presenti.

Al termine della sospensione, il legale rappresentante dovrà dichiarare la conclusione degli interventi. In caso contrario, il Comune si riserva l’adozione di ulteriori provvedimenti.