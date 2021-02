Augusta, casa di reclusione, telecamere dirette verso gli agenti: intervengono i sindacati

“Numerose segnalazioni sono pervenute alle organizzazioni sindacali circa l’installazione di nuovi circuiti di videosorveglianza che sembrerebbero essere principalmente diretti verso la postazione del dipendente piuttosto che altrove”. A scriverlo, in una nota inviata al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, ai direttori generale del Personale e delle Risorse, dell’ufficio per le relazioni sindacali e della casa di reclusione sono Salvatore Argentino, Fabio D’Amico, Massimiliano Di Carlo, Giuseppe Argentino e Sebastiano Bongiovanni, segretari rispettivamente di Uspp, Fns- Cisl, Fsa – Cnpp, Cgil- Fp e Sippe che invitano la direzione dell’istituto di pena a verificare le segnalazioni sollevando la questione del rispetto della privacy e della normativa in materia di protezione dei dati personali che vietano il controllo a distanza dei dipendenti.

“La legge prevede, infatti, che – si legge – le immagini raccolte per finalità di sicurezza non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull’attività lavorativa. Sentenze della Suprema Corte hanno chiarito che puntare telecamera sui dipendenti durante la loro prestazione lavorativa effettuata, senza le necessarie autorizzazioni, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro. L’idea di un “capo” o di un superiore gerarchico che controlla con un joystick o con un mouse la postazione del dipendente e/o ogni suo movimento (anziché dedicarsi al reale motivo per il quale le telecamere – in carcere particolarmente – sono installate), non è un comportamento ammissibile perché non è autorizzato dalla normativa generale, e le conseguenze per chi viola questi principi sono anche penalmente punibili”.

I 4 sindacalisti, in particolare, segnalano l’installazione di una telecamera posta in direzione del personale addetto al posto di servizio denominato “giudici e avvocati” e di altre poste nella rotonda dalle sezioni 7 alla 12, che sarebbero posizionate “in modo da inquadrare continuativamente la postazione del personale addetto alla rotonda. La questione, per quel che ci è dato sapere, – continuano- sta ingenerando sempre di più tensioni e malessere dei lavoratori, che, soprattutto nell’ultimo anno, si sono dovuti armare di “corazza” per sopportare modi fare tutt’altro che autorevoli: una gestione fallimentare che ha determinato prevalentemente sfiducia nel lavoro e stanchezza psicofisica. Ci aspettiamo dal direttore l’impegno e le garanzie verso il personale che lei stessa ha manifestato durante l’ultimo incontro con il provveditore, al quale la presente è diretta per doverosa conoscenza” –concludono i rappresentanti sindacali, che se non avranno garanzie sulla correttezza dell’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza/audio nei luoghi di lavoro del personale di Polizia penitenziaria alla casa di reclusione si dicono “costretti a dover rivolgere richiesta di tutela dei lavoratori direttamente agli uffici competenti per materia, sia dell’amministrazione sia appartenenti ad altre strutture istituzionali, affinché si ristabiliscano quelle garanzie previste dalla legge e necessarie per la tutela dei lavoratori”.