Augusta, casa di reclusione, sindacati ai ferri corti con la direzione. Pronti a proclamare lo stato di agitazione

E’ ancora tensione all’interno della casa di reclusione tra i sindacati e la direzione della struttura. In una nota inviata al provveditore dell’amministrazione penitenziaria regionale Cinzia Calandrino, al direttore generale del personale e delle risorse, Massimo Parisi ed alla direttrice dell’istituto di pena Angela Lantieri, i segretari dell’ Uspp Salvatore Argento, della Fns-Cisl Fabio D’Amico, della Fsa Cnpp Massimiliano Di Carlo, della Cgil Fp Giuseppe Argentino e del Sippe Sebastiano Bongiovanni sottolineano come “per l’ennesima volta la direzione – si legge- ha manifestato superficialità nel rapporto con le organizzazioni sindacali e, pochi giorni orsono ha deciso di collocare personale all’interno di alcuni uffici sulla base di decisioni unilaterali e senza mai tener conto dell’importanza fondamentale del contributo sindacale e delle regole che disciplinano gli interpelli, di cui, la suddetta direzione, sembra poterne fare a meno, soprattutto in alcuni uffici su cui, evidentemente, ritiene di avere un potere assoluto”.

Tanti i fatti elencati nella nota che riguardano l’organizzazione interna del lavoro per il quale in diversi punti non sarebbe stato applicato il Pil e che creano un “malessere generale che mai si era visto ad Augusta”, tra questi c’è anche “il non aver rispettato l’impegno preso dinanzi il provveditore nell’ultima riunione convocata appositamente in cui la direttrice aveva assicurato un cambio di rotta che, invece, non c’è mai stato, l’aver continuato a dichiarare di non essere a conoscenza o di non sapere di certe situazioni che determinano malcontento tra il personale e delle “ingiustizie” che molti lamentano di aver subito nel non vedersi rispondere alle istanze presentate o richieste nella direzione o uffici vari, il non aver ancora convocato le organizzazioni sindacali nonostante le sollecitazioni avute anche dal provveditore. E il non aver chiarito ancora la delicata questione riguardante le ultime installazione di telecamere e il verosimile controllo che con lo possa essere effettuato, illegittimamente, sui dipendenti”.

Un duro atto di accusa da parte dei sindacati secondo cui l’istituto di Augusta “disattende anche in modo manifesto le indicazioni del provveditore e continua a determinare malcontento generale tra i dipendenti, con tutte le conseguenze che ne derivano da un ambiente lavorativo insalubre”, da qui l’ennesima richiesta ai vertici dell’amministrazione penitenziaria di un intervento in mancanza del quale i sindacati proclameranno lo stato di agitazione e interromperanno le relazioni sindacali con la parte pubblica. Inoltre sarà dato mandato ai legali di fiducia di valutare l’ipotesi di condotta antisindacale e di denunciare il tutto all’Autorità competente.