Augusta, casa di reclusione: siglato nuovo protocollo d’intesa locale sull’organizzazione del lavoro

Un nuovo protocollo d’intesa locale sull’organizzazione del lavoro dentro la casa di reclusione di Augusta è stato firmato, nei giorni scorsi, dai sindacati di polizia penitenziaria con la parte pubblica dell’amministrazione penitenziaria. Lo fanno sapere Nello Bongiovanni (Sinappe), Michele Pedone (Uspp), Angelo Scarso (Fns- Cisl), Francesco Tuzza (Cnpp) e Giuseppe Argentino (Cgil- Fp) , che in una nota spiegano che “nell’ultimo biennio, alla casa di reclusione, il personale diPolizia penitenziaria ha dovuto affrontare momenti di notevole difficoltà dovuta e al cambiamento dei vertici e alla superficialità con cui si sono affrontate le questioni lavorative e la gestione delle risorse umane disponibili. Come organizzazioni sindacali abbiamo fatto di tutto per fermare chi, incoscientemente, aveva pensato ad una organizzazione del lavoro fatta esclusivamente per tutelare pochi eletti a discapito della maggior parte dei dipendenti, sempre più stremati dai carichi di lavoro e dallo stress psicofisico”.

Così dopo mesi di valutazioni, scambi, incontri e progetti, si è arrivata alla sottoscrizione del protocollo d’intesa locale “efficiente e funzionale, che ha tenuto conto della reale presenza numerica di poliziotti penitenziari in servizio e dei posti di servizio necessari per mandare avanti la delicata e complessa struttura”.

Il nuovo Pil sarà attuato a partire dal prossimo servizio programmato mensile di dicembre, a marzo 2021 si terrà un incontro specifico per evidenziare eventuali criticità e modifiche migliorative ad esclusivo benessere dei lavoratori. “Duole aver rilevato che nonostante la regolare convocazione, due sigle sindacali non hanno mostrato alcun interesse sulla delicata questione e, quindi, non hanno fornito alcun contributo nel protocollo d’intesa locale. Auspichiamo che – conclude la nota- la direzione della casa di reclusione di Augusta mantenga gli impegni presi e sottoscritti, e preferisca il confronto con le organizzazioni sindacali a prese di posizione autoritarie che destano esclusivamente malessere e alle quali, eventualmente, seguiranno azioni sindacali significative”.