Augusta, casa di reclusione, ripartizione fondi Fesi 2021 agli agenti: raggiunto l’accordo

Alla casa di reclusione è stato raggiunto l’accordo per la distribuzione di 48000 circa al personale di polizia penitenziaria della casa di Augusta. Lo fa sapere Giuseppe Argentino, coordinatore provinciale Cgil della Polizia penitenziaria, che lunedì mattina con la maggioranza delle organizzazioni sindacali, ha sottoscritto l’ accordo “bloccato perché non vi era stata in precedenza l’intesa con la direzione. Il severo intervento del provveditore – si legge in una nota- ha sbloccato il tutto, per cui è passata in toto la proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ad esclusione di una sola organizzazione sindacale che si trova minoritaria in tavolo di trattativa separato dal resto. Un passo importante che darà la possibilità al provveditorato di dare corso alla distribuzione degli incentivi in tutti gli istituti della Sicilia”.

Secondo quanto afferma il sindacato la casa di reclusione di Augusta era uno dei pochi istituti in cui non si era raggiunto l’ accordo, “perché non era possibile accettare che la direzione accogliesse la richiesta di una sola sigla senza tenere in considerazione quella della maggioranza delle organizzazioni sindacali che rappresentano circa il 77% degli iscritti a livello nazionale”.

Sulla questione interviene anche che Nello Bongiovanni, dirigente nazionale del Sippe, altro sindacato firmatario dell’accordo che contesta le precedenti affermazioni del Sappe, unica organizzazione sindacale ad aver contestato l’intervento del provveditore.

“Il Sappe dimentica che in una contrattazione decentrata esiste una parola che si chiama “democrazia” – scrive Bongiovanni- spesse volte calpestata alla casa di reclusione di Augusta. La direzione al contrario di quanto dichiarato dal Sappe, forse perché consigliata male, non ha messo in atto le proprie prerogative poiché aveva accolto ed approvato solamente la proposta fatta da una sola sigla sindacale. Nell’incontro avvenuto il 18 ed il 19 luglio 2022 dal provveditore della Sicilia, il Sappe forse dimentica o fa finta di non sapere che è emersa in modo evidente che questo tipo di comportamento della direzione di Augusta è palesemente antisindacale, difatti ha ordinato la direzione di convocare immediatamente le organizzazioni sindacali per discutere sia del Fesi 2021 sia del protocollo d’ intesa locale (anch’esso approvato e decretato dalla direzione solo con la firma di una sola sigla sindacale)”.

Da qui la nuova convocazione del 25 luglio con l’ accoglimento della proposta presentata dal 75% delle sigle sindacali: “vogliamo ricordare che il Fesi è un incentivo per chi effettua lavoro disagiato, vale a dire per tutto quel personale di Polizia penitenziaria a servizio a turno e non per chi svolge servizio “agiato” negli uffici. Vogliamo chiarire che il personale a carica fissa, vale a dire quelli degli uffici, è costituito da veri professionisti e spesse volte danno il proprio contributo anche per il servizio a turno. E per questi naturalmente abbiamo proposto un contributo all’interno delle nostre proposte del Fesi”- conclude Bongiovanni che si dice orgoglioso per il lavoro svolto e del fatto che il personale a servizio a turno abbia finalmente un piccolo, ma giusto riconoscimento ed invitiamo urgentemente la direzione di Augusta a convocare i sindacati “per ripristinare così come ordinato dal provveditore della Sicilia anche la materia non meno importante del protocollo d’ intesa locale”.