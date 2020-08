Augusta, casa di reclusione, protesta per la mancanza di acqua: 40 detenuti si rifiutano di rientrare in cella

Momenti di tensione si sono registrati ieri alla casa di reclusione di Augusta dove circa 40 detenuti si sono rifiutati di rientrare nelle loro celle ed è stato necessario l’intervento degli agenti di Polizia penitenziaria. A scatenare la protesta pacifica la mancanza di acqua che coinvolge il carcere di Augusta da più di 20 anni ormai, soprattutto in estate, come spiega Sebastiano Bongiovanni, dirigente nazionale del Sippe, che aggiunge: “sicuramente i detenuti fautori della protesta cosiddetta pacifica non hanno perso l’occasione per creare una situazione a grave rischio e solo grazie al tempestivo intervento della Polizia penitenziaria si è potuto assicurare l’ordine e la sicurezza” .

Secondo il sindacalista la situazione resta, comunque, difficile e c’è rischio di nuove tensioni non solo per l’emergenza idrica, ma anche per il problema della presenza di zanzare e insetti vari.

“Ci auguriamo un immediato intervento da parte delle autorità dirigente, del Prpa e del Dap, nell’auspicio che saranno presi provvedimenti seri e risolutivi che garantiscano le minime condizioni igieniche mancanti”– aggiunge Bongiovanni che ricorda anche il problema del sovraffollamento visto che la casa reclusione “contiene un numero di detenuti più del doppio della sua capienza e del personale di Polizia penitenziaria inferiore almeno di 70 unità, quindi è evidente che questa situazione è insostenibile pronta ad esplodere da un momento all’altro”.