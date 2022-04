Augusta, casa di reclusione, problemi del servizio mensa. Sindacati protestano

Si asterranno dalla mensa per il prossimo 3 maggio, con la riserva di ripetere la protesta in altre giornate, anche senza preavviso, se entro il 30 aprile non ci saranno cambiamenti tangibili nel servizio di mensa, gli agenti di polizia penitenziaria in servizio alla casa di reclusione di Augusta. Lo fanno sapere i rappresentanti sindacali di Osapp, Uil Pa, Sinappe, Uspp, Fns- Cisl, Fsa- Cnpp, Cgil- Fp che hanno inviato una nota al provveditore regionale e alla direttrice dell’istituto di pena che fa seguito anche a quanto rappresentato, sempre dai sindacati già lo scorso 25 ottobre 2021, per segnalare problematiche nel servizio mensa.

“Nello specifico viene evidenziata la cattiva qualità dei pasti, soprattutto nel turno serale del servizio (cena), dove sembrerebbe ormai consuetudine distribuire pietanze confezionate sin dal mattino (pranzo)” – scrivono i vice segretari provinciale dell’Osapp Nunzio Romano e della Uil Pa, Antonio Butera, i segretari provinciale del Sinappe-Sippe, Nello Bongiovanni e dell’Uspp Salvatore Argento, territoriale della Fns-Cisl Fabio D’Amico, il dirigente nazionale della Fsa Cnpp Francesco Tuzza e il coordinatore provinciale della Cgil Giuseppe Argentino.

Segnalata anche “una carenza quantitativa nel numero delle portate rispetto al fabbisogno giornaliero” e che, “nel turno serale, a prescindere dal numero di richieste sottoscritte quotidianamente dal personale, vi è la presenza di un solo addetto ricoprente mansioni di cuoco, lavapiatti e refezione nonché pulizia locali. Non da meno preoccupanti appaiono le considerazioni legate alla salubrità dei locali adibiti alla conservazione- produzione- preparazione- consumazione di alimenti e all’accoglienza del personale”.

L’iniziativa di protesta è ritenuta necessaria da parte dei sindacati considerato anche l’”assoluto silenzio dell’amministrazione, nonostante le ripetute segnalazioni delle scriventi e dei componenti dell’apposita commissione. A tal proposito riteniamo doveroso chiarire che la protesta non è riconducibile, in alcun modo all’attività lavorativa prestata dagli addetti/e alla mensa”– concludono i firmatari della nota che chiedono un immediato intervento della direzione e dell’ufficio del provveditore al fine di sensibilizzare la ditta appaltatrice al rispetto del capitolato d’appalto e si rendono disponibili anche ad un eventuale incontro chiarificatore con la stessa ditta.