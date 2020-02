Augusta, casa di reclusione: orari e turni di lavoro da modificare, è “guerra” di sindacati

“Che da circa un anno, a causa di svariati cambiamenti, il personale di Polizia penitenziaria nella casa reclusione di Augusta stesse vivendo un periodo di difficoltà professionale e di malcontento, purtroppo, era noto ai più ma che ad alimentare lo stato di malessere dovesse contribuire il sindacato non potevamo proprio immaginarlo”.

A dirlo sono i segretari di Fns-Cisl Fabio D’Amico, dell’Uspp Michele Pedone e del Sinappe- Sippe Nello Bongiovanni che, in una nota congiunta, criticano le proposte di altre organizzazioni sindacali come Sappe, Uil-Pp, Osapp e Cgil-Fpp che, “dopo aver voluto la separazione del tavolo contrattuale, evidentemente per timore del confronto con altre sigle, hanno sostenuto la parte pubblica piuttosto che i lavoratori e senza esitazione alcuna – si legge- hanno inteso presentare una proposta relativa al nuovo protocollo d’intesa locale che sembra una forzatura delle vigenti normative”.

Per le 4 organizzazioni sindacali firmatarie del documento sarebbe assurda la proposta di modificare l’orario di lavoro dei dipendenti pubblici appartenenti del Corpo di polizia penitenziaria dalle attuali 6 ore ad 8 ore, ovvero il passaggio dalla turnazione mista, “conquistata dai lavoratori dopo anni e anni di lotte sindacali, ad una turnazione su 3 quadranti. E se al peggio non c’è fine – continuano- è proprio vero visto che, come se non bastasse, sempre dalle organizzazioni sindacali summenzionate è emersa la proposta di far espletare i servizi notturni anche al personale ultracinquantenne, senza considerare il dettato normativo di riferimento che, in quel di Augusta carcere è impossibile da attuare”.

Altra critica, inoltre, riguarda la proposta di congelamento della rotazione solo per alcuni uffici, “guarda caso – aggiungono- proprio di quelli dove ad essere avvicendato dovrebbe essere un aderente e/o rappresentante sindacale di una delle sigle in questione. In un momento storico in cui lo stress da lavoro correlato in ambito penitenziario è argomento assai dibattuto non si può assolutamente accettare che chi dovrebbe difendere il benessere dei lavoratori adotti strategie tendenti a salvaguardare il singolo e non la collettività. Auspichiamo che certuni si ravvedano e, oltre ad accettare il confronto e sedere al medesimo tavolo con tutte le organizzazioni sindacali – concludono- facciano un passo indietro per il raggiungimento degli intenti comuni e del benessere lavorativo”.