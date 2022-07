Augusta, casa di reclusione: orari di lavoro degli agenti anche di 9 ore. Protesta il Sippe

Superano anche le 9 ore di lavoro i turni per il personale di polizia penitenziaria alla casa di reclusione di Augusta suscitano le proteste del sindacato che si è rivolto al provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, Cinzia Calandrino.

“Considerato l’Accordo quadro nazionale e il Pir in merito all’orario di lavoro per il personale di Polizia penitenziaria che dovrebbe essere di sei ore, ma per esigenze di servizio viene programmato di otto ore, alla casa di reclusione di Augusta accade spesse volte che – scrive Sebastiano Bongiovanni, dirigente nazionale del Sippe- il personale di Polizia penitenziaria viene trattenuto a lavoro senza la volontà del personale per più di nove ore. Addirittura sembrerebbe che il personale che non si trattiene è oggetto di rimproveri e di censure da parte dell’ autorità dirigente della casa di reclusione di Augusta.”

Secondo il sindacalista “l’eccezione non può essere oppure ancora più grave diventare una regola, poichè –prosegue- tutto ciò rischia di incidere sull’organizzazione del lavoro diversa, per la quale occorre un confronto sindacale. Nel ricordare che alla casa di reclusione di Augusta non si rispettano oramai le più basilari norme di democrazia e vedere e sentire il grido d’aiuto e il disagio dei colleghi per lo stress ed i carichi di lavoro ci sentiamo impotenti”.

Da qui la richiesta al provveditore per un intervento risolutivo per una “situazione che non è più tollerabile, perché riteniamo sbagliato che per ogni ingiustizia antidemocratica le organizzazioni sindacali devono rivolgersi all’autorità giudiziaria, nella nostra amministrazione per fortuna ognuno ricopre un ruolo fondamentale e con compiti ben precisi e subalterni, il tutto per rendere migliori le condizioni lavorative del personale di Polizia penitenziaria”.