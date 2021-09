Augusta, casa di reclusione. Manifestazione contro la dirigenza, i sindacati: “basta, il tempo dell’attesa è scaduto”

“La nostra dignità non ha prezzo”. Con questo striscione ieri mattina i rappresentanti sindacali degli agenti di polizia penitenziaria di Osapp, Sinappe, Uspp, Fns-Cisl, Cnpp- Fsa e Cgil-Fp hanno manifestato davanti la casa di reclusione di Augusta per riaccendere i riflettori sulla gestione dell’istituto di pena da parte della dirigente che, da mesi, è contestata dalle stesse organizzazioni sindacali in quanto, a lor dire, non rispetterebbe degli accordi già stipulati, in primis i protocolli d’intesa locale e regionale (Pil e Pir), ma avrebbe anche utilizzato, “non molto tempo fa lo strumento disciplinare intimidendo i rappresentanti sindacali nell’esercizio delle loro funzioni. Grave precedente che ha allarmato i sindacati e il provveditore, ma che la dice lunga sull’autoritarismo che governa il personale”- si legge in un volantino che elenca le varie problematiche che vanno dal “non dare corso ed ascolto nemmeno agli ordini impartiti dal provveditore eludendoli con bizzarre motivazioni”, ad “organizzare le ferie e turni senza aver contrattato con le organizzazioni sindacali rappresentative dei poliziotti penitenziarie”, alla “violazione dell’articolo 5 della legge 395/90 sulla mancata priorità nel dispiegare il personale per il rispetto dell’ordine e della sicurezza dell’istituto, con la direzione che lamenta la manca di personale ed accorpa più sezioni ad un solo agente, mantenendo il 40% di personale ad incarico fisso giornaliero per mansioni burocratiche”.

Sotto accusa anche la gestione covid in questi giorni: “In questo momento ci sono due sezioni in isolamento perché – spiega Nello Bongiovanni, dirigente nazionale del Sinappe – hanno avuto dei contatti diretti con positivi e il collega entra in quella sezione in divisa senza tuta, senza niente. A noi green pass, divieti di viaggi ma i colloqui che sono la fonte principale di contagio si devono mantenere, le video chiamate pure, tutto per i detenuti si deve mantenere per noi altri nulla perché ci sono accorpamento di servizio, turni massacranti, mancanza di regole, per noi non c’è nessuna tutela. I contratti di lavoro qui sono carta straccia, tutti i sindacalisti abbiamo avuto abbassata la classifica, un giudizio complessivo dell’anno, un collega che è stato in questo istituto anche solo per 15 giorni nel 2020 gli è stata abbassata la classifica di tre punti, questo non è consentito, questa caccia all’uomo alla casa di reclusione di Augusta deve finire”.

“Si ha a che fare con un’ amministrazione locale da sempre non aperta al dialogo con le organizzazione sindacali – aggiunge Francesco Davide Scaduto, segretario regionale Osapp – è da diversi mesi che lo sollecitiamo ed è stato necessario un intervento regionale e fare un sit-in proprio perché non siamo più disposti a sopportare queste angherie e i termini di mancato rispetto del protocollo d’intesa locale. Abbiamo capito che l’unica possibilità è quello di avvicendare questa amministrazione locale con altri dirigenti perchè c’è questa incapacità al dialogo”

Alfio Giurato, coordinatore regionale Fp-Cgil Sicilia spiega la presenza dei vertici sindacali regionali “perché più volte i nostri coordinatori provinciale e locale hanno denunciato la mancata osservazione del Pil. Siamo qui per rafforzare la loro voce affinchè non venga più violato questo protocollo d’intesa che per noi rappresenta le regole. Richiameremo all’attenzione il capo del dipartimento e il provveditore Sicilia e intendiamo portare la vicenda all’attenzione degli uffici superiori”, mentre Lorenzo Pagano, segretario aggiunto Cisl-Fns Siracusa-Ragusa ricorda che la diatriba con la dirigente che “disconosce tanti di quegli accordi che ha sottoscritto con la parte sindacale si protrae da tempo. Il sindacato insieme ad altre sigle è intervenuto per cercare di stoppare questo atteggiamento poco affidabile su impegni presi, ciò nonostante ancora siamo qui a lamentare il fatto che non si riesce a far si che le regole pattuite vengono rispettate”.

“Siamo qui a distanza di 14 mesi dall’ultima manifestazione effettuata, le problematiche sono rimaste le stesse si è aggiunta qualche altra cosa a differenza è che ieri eravamo solo 5 sigle sindacali su 8, oggi siamo sei, quindi una maggioranza assoluta sia livello locale che nazionale, – sottolinea Maurizio Sicari, del coordinamento nazionale Cnpp – quindi chiediamo che la direzione applichi quanto previsto sia dall’accordo quadro che dal Pil e dal Pir. Poi possiamo andare a contrattare con la direzione tranquillamente, ma gli impegni già presi devono essere rispettati”.

Quello che manca, in primis, all’istituto di pena di Augusta secondo Salvatore Santacroce, dell’Ussp Siracusa “è una mancanza totale di comunicazione da parte del dirigente della sicurezza con tutti i ruoli della polizia penitenziaria. Questa grave mancanza fa si che viene meno la sicurezza, la serenità del personale nell’ambito lavorativo che magari, per quelli un po’ più deboli, va riportata alle famiglie”.