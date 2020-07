Augusta, casa di reclusione, mancata attuazione del Piano di intesa locale: diffida al direttore del carcere

Una diffida al direttore della casa di reclusione di Augusta ad applicare gli accordi raggiunti con i sindacati al rispetto del Pil, il piano di intesa locale. Ad averla inviata, con una lettera del legale Nicola Zirone, indirizzata anche al Dipartimento di amministrazione penitenziaria, sono i sindacalisti di polizia penitenziaria del Sappe Salvatore Gagliani, della Cgil-Fp Salvatore Argentino e della Uil-Pa Antonino Butera secondo cui “è stato volutamente disatteso e non applicato l’accordo Pil del 28 febbraio scorso e la condotta – si legge – appare idonea nella misura in cui la stessa si è concretizzata nella violazione di un accordo contrattuale efficace tra la parte pubblica e le sigle sindacali, che lo hanno sottoscritto” e il direttore del carcere avrebbe addotto “futili motivi trincerandosi immotivatamente sullo stato attuale emergenza covid 19, dando così vita, peraltro, a comportamenti antisindacali”. E tutto questo “malgrado sul punto sia intervenuto, in maniera chiara ed esaustiva, il provveditore regionale Cinzia Calandrino”.

La lettera riporta tutti i passaggi successivi alla firma del Piano di intesa locale di febbraio, fino all’ ultimo del 9 luglio in cui “nel dare riscontro alle proteste del sindacati il provveditore regionale evidenzia di aver più volte rammentato alla direzione di attenersi agli accordi raggiunti in occasione del Pil” e preannuncia che se, entro dieci giorni dalla sua ricezione, non dovesse essere ancora adottato il Pil si farà ricorso alle vie legali.