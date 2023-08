Augusta, casa di reclusione, la Federazione sindacati autonomi Cnpp: “una polveriera pronta ad esplodere”

“Cristo si è fermato… ad Augusta!?” A evocare Carlo Eboli che, nel secondo dopoguerra, denunciò la grave crisi che attraversava il Mezzogiorno è la Federazione sindacati autonomi-Cnpp che, a distanza di quasi ottant’anni, ricorda il celebre scrittore per tornare a denunciare le ormai note criticità strutturali, organiche ed igienico-sanitarie in cui si trova la casa di reclusione di Augusta, con “incessanti episodi di violenza, in una struttura ormai fuori controllo” per Massimiliano Di Carlo e Giuseppe Mandurino, rispettivamente dirigente nazionale e vice segretario provinciale della federazione che, in una nota, parlano di “condizione aberrante ed emergenziale, con incessanti compromissioni dell’ordine e della sicurezza, a nocumento del personale di Polizia penitenziaria ormai “vittima” di quotidiani episodi critici e volenti”. Ultima l’aggressione di un paio di giorni fa dei due poliziotti mentre

intervenivano per ripristinare l’ordine, a seguito di una lite tra detenuti.

“L’istituto di Augusta non può più attendere solo promesse non mantenute, da troppo tempo – continuano Di Carlo e Mandurino– stiamo denunciando un evidente stato di disagio ed abbandono. La Polizia penitenziaria non può ancora essere esposta a rischi nefasti per la propria incolumità psico-fisica. Servono mezzi, risorse e strutture per fronteggiare un’emergenza in corso. Scenderemo in piazza, se non dovessimo sortire alcun effetto che possa garantire i livelli minimi di sicurezza per il nostro lavoro. Gli istituti penitenziari del paese stanno attraversando una fase storica molto complicata, sovente si registrino eventi critici di varia natura – concludono i due – ma ad Augusta veramente è tutto così surreale da non poter più tollerare mancati interventi a salvaguardia di tutta la comunità penitenziaria. Coinvolgeremo, ancora una volta, la politica ed amministrazione penitenziaria affinché vi sia la giusta attenzione”.