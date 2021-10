Augusta, casa di reclusione, la denuncia del Sippe: “preoccupante condotta antisindacale”

Preoccupante condotta antisindacale alla casa di reclusione di Augusta. Torna denunciarla il segretario generale del Sippe Carmine Olanda, che in una nota inviata ai vertici regionali e nazionali dell’amministrazione penitenziaria, al direttore generale del Personale e della formazione e all’Ufficio relazioni sindacali Dap sollecita un intervento anche alla luce di procedimenti disciplinari, di giudizi negativi nei rapporti informativi, di “attenzioni particolari al limite del mobbing” di cui sarebbero destinatari negli ultimi tempi i dirigenti sindacali.

“Ultima vicenda – scrive- riguarda il vice sovrintendente Sebastiano Bongiovanni, nonché nostro dirigente nazionale che è stato destinatario di una classifica annuale negativa, la cui flessione in peius del punteggio è stata giustificata con la seguente formula “di stile” che si riporta testualmente: “Notevole flessione nel rendimento complessivo, il dipendente ha mostrato di non essere idoneo a svolgere funzione superiore, scarsa qualità morale, in particolare si è contraddistinto per un atteggiamento di destabilizzazione del contesto lavorativo”. Agli atti non sembrano esserci elementi concreti tali da motivare la decisione della direzione e quindi, appare evidente la condotta antisindacale”.

Inoltre il comandante del reparto, secondo quanto riferisce il sindacalista, avrebbe addirittura ordinato l’impiego di un’auto di servizio e di un agente per procedere direttamente alla notifica della classifica fino all’abitazione del vice sovrintendente Bongiovanni, nonostante quest’ultimo si fosse addirittura reso disponibile a recarsi in carcere per ricevere la notifica dell’atto.

“Non si conosce quindi l’urgenza della notifica, tale da giustificare addirittura l’impiego di risorse dell’ amministrazione che, impiegate, costituiscono un costo per la stessa pubblica amministrazione. –prosegue- Il rapporto informativo sarebbe stato anche notificato in busta aperta con grave pregiudizio alla riservatezza dei dati sensibili riportati nel giudizio stesso. A tutela della spesa pubblica si suggerisce quindi un approfondimento in merito a tale singolare scelta di notifica con utilizzo di mezzi e uomini dell’amministrazione. I nostri rappresentanti sindacali hanno paura per la loro carriera e nonostante le molte denunce fatte anche da altre organizzazioni sindacali, l’amministrazione penitenziaria regionale sembra non agire in concreto, limitandosi a chiedere notizie alla stessa direzione che ovviamente non si autoaccuserà. Cosa dovranno aspettarsi i rappresentanti sindacali che intendono legittimamente esprimere il loro disappunto per l’atteggiamento assunto da questa amministrazione locale?” – conclude Olanda