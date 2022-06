Augusta, casa di reclusione, il Sippe tuona: “gestione del personale anomala e antidemocratica”

Gestione del personale “anomala e antidemocratica” alla casa di reclusione di Augusta, dove la maggioranza e la democrazia “vengono calpestate in ogni momento e in ogni conte sto” A sollevare ancora una volta il problema è Nello Bongiovanni, dirigente nazionale del Sippe che ha scritto un’altra nota al provveditore dell’amministrazione penitenziaria per la Regione Cinzia Calandrino segnalando la preoccupazione per tutti i lavoratori, che operano nella struttura dove “non si rispettano le più basilari norme di democrazia e vedere e sentire il grido d’aiuto e il disagio dei colleghi per lo stress ed i carichi di lavoro ci fa sentire impotenti”.

In particolare il sindacalista sottolinea che viene applicato un Piano d’intesa locale sottoscritto da una sola organizzazione sindacale, cosi come non è condivisa con le altre organizzazioni la razionalizzazione del lavoro applicata né il piano ferie estivo, mentre non è stato accolto il piano ferie proposto da 2 sigle e condiviso da 6 sigle che rappresentano il 70%. In più ci sarebbe un aumento esponenziale, rispetto alla precedente gestione, dei rapporti disciplinari, la “totale mancanza di dialogo dei vertici con la base,disparità di trattamento nell’effettuazione dei turni notturni e festivi – non viene applicato l’articolo 7 del protocollo d’ intesa locale, le solite unità non effettuano turni festivi. Questa situazione non è più tollerabile ed un suo intervento risolutivo – conclude Bongiovanni rivolgendosi al provveditore- oramai è diventato quasi un obbligo, perché riteniamo sbagliato che per ogni ingiustizia antidemocratica le organizzazioni sindacali devono rivolgersi all’autorità giudiziaria, nella nostra amministrazione per fortuna ognuno ricopre un ruolo fondamentale e con compiti ben precisi e subalterni, il tutto per rendere migliori le condizioni lavorative del personale di Polizia penitenziaria”.