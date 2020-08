Augusta, casa di reclusione, il Sippe denuncia vessazioni contro i suoi sindacalisti

Un sovrintendente della polizia penitenziaria in servizio alla casa di reclusione di Augusta da quando ha assunto l’incarico sindacale nel Sippe, sindacato polizia penitenziaria sarebbe stato colpito da diversi procedimenti disciplinari e, “fatto assurdo, per ragioni pressoché assurde”.

Lo dichiara il dirigente nazionale del sindacato di polizia penitenziaria Sebastiano Bongiovanni che denuncia condotte “vessatorie” nei confronti del dirigente dell’organizzazione sindacale che da diversi mesi, insieme ad altri sindacati, è in aperto contrasto con la direzione del carcere di cui contesta apertamente l’approvazione del Pil, il piano di intesa locale sull’organizzazione del lavoro.

“Cercano di colpirci in tutti modi, con procedimenti disciplinari, con trasferimenti da un ufficio all’altro e, addirittura, attraverso accordi sindacali raggiunti solo con alcune organizzazioni che non rappresenterebbero neanche la maggioranza all’interno del carcere”– aggiunge Bongiovanni che spiega che il sovrintendente colpito adesso da diversi procedimenti disciplinari in quasi trent’anni di carriera non aveva mai avuto alcun richiamo.

“Improvvisamente, dopo essere diventato sindacalista, sarebbe invece diventato un cattivo poliziotto; appare evidente la condotta antisindacale posta in essere. Chiediamo l’intervento del Provveditore – conclude Bongiovanni- affinché blocchi questi assurdi comportamenti e procedimenti disciplinari che, a quanto pare, rappresenterebbero soltanto una condotta antisindacale per colpire il Sippe e i suoi rappresentanti, tentando in tutti i modi di fermarli”