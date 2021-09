Augusta, casa di reclusione. Il Sappe non ha aderito alla protesta: “i lavoratori si tutelano nei tavoli negoziali”

Chi non ha, invece, aderito al sit- in di protesta di ieri ma ha partecipato alla riunione sindacale convocata dalla direttrice del carcere un’ora prima della manifestazione indetta delle sei sigle sindacali davanti all’ingresso della casa di reclusione è il segretario provinciale del Sappe, Salvatore Gagliani che afferma di aver “assicurato che la vita lavorativa dell’istituto continui, senza permettere ostruzionismo. In democrazia – scrive in una nota – solo il tavolo negoziale è deputato a decidere la vita lavorativa, così come se vi fossero “violazioni” ci sono delle procedure stabilite dalle norme da attivare, come la commissione arbitrale regionale, successivamente quella centrale a Roma, attivata dalla Cisl alcuni mesi fa e persa, che dimostra che non vi era la violazione che alcune organizzazioni sindacali reclamavano, insomma nessuna violazione. Certo come organizzazione sindacale non comprendiamo il perchè dal mese di aprile annuncino di adire tramite legale all’articolo 28, ma ad oggi nulla di fatto”.

Per il sindacalista fa sapere che durante la riunione di ieri è deciso con la parte pubblica e tecnica dell’istituto di pena di emanare gli interpelli per la rotazione, “con modalità decise assieme la parte pubblica, che da un lato assicureranno il rispetto del protocollo d’intesa locale e dall’altro daranno l’opportunità di accrescersi professionalmente chi lo vorrà. L’amministrazione ha ammesso i ritardi, che saranno colmati dal volere mettersi in regola e rispettare gli accordi, è assolutamente necessario che la rotazione avvenga parallelamente al rispetto degli accordi, restituendo i decennali (uno dirigente sindacale che manifestava stamani) a turno, nel rispetto del protocollo d’intesa locale che ad altri sfugge”.

Il segretario provinciale del Sappe, uno di due sindacati che non si è unito alla protesta di ieri, che “ha visto la partecipazione di un solo lavoratore di Augusta”, rispetto ad alcune lamentele degli altri sindacati difende, in sostanza, la dirigente sottolineando che il piano ferie estivo è stato redatto “nel rispetto di quanto deciso nel protocollo d’intesa locale e non essendo destinato a variazione non era necessaria un’ulteriore negoziazione, inoltre l’articolo 5 della legge 395/90 non dice che le cariche fisse sono troppe, ma che il personale di polizia penitenziaria deve essere assegnato in compiti istituzionale che assicurano ordine e sicurezza, – aggiunge – vi immaginate un taglio all’ufficio comando e non si arriverebbe a fare firmare in tempo i vaglia dei familiare dei detenuti che inviano per permettere agli utenti di farsi la spesa all’interno dell’istituto? Sarebbe una rivolta, sarebbe la fine per i poliziotti che stanno nei reparti detentivi. Come organizzazione sindacale vorremmo i turni di sei ore la notte, ma la carenza e le assenze non lo consentono, insomma impossibile pretenderlo. Già il personale presente, no quello assente subisce aumento di carichi di lavoro a causa delle assenze legittime, ma elevate, come si può pretendere un turno di sei ore se non si dice con quale personale farlo, siamo al ridicolo ormai. Andiamo avanti nel rispetto delle norme che regolano le decisioni da prendere in democrazia”.