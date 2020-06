Casa di reclusione di Augusta: i sindacati diffidano la direzione per condotta antisindacale

Rischiano di finire in tribunale gli scontri delle ultime settimane sull’organizzazione interna del lavoro tra alcune organizzazioni sindacali e la direzione della casa di reclusione di Augusta. I sindacati Uspp, Fns Cisl, Sippe-Sinappe e Cnpp, attraverso lo studio legale dell’avvocato Maurizio Papa del foro di Siracusa, hanno inviato una diffida alla direttrice dell’istituto di pena e si dicono pronti a potarla davanti al giudice del lavoro per condotta antisindacale se non annullerà il protocollo d’intesa locale sottoscritto solo da alcuni sindacati e riaprirà le trattative, mentre il Sippe ha notificato anche una diffida a firma del segretario generale Carmine Olanda.

“Il protocollo d’intesa locale disciplina un’organizzazione del lavoro che – scrivono Michele Pedone (Uspp) Fabio D’Amico (Fns Cisl) Sebastiano Bongiovanni (Sippe) Angelo Scarso (Fns Cisl) e Massimiliano Di Carlo (Cnpp)- viola il contratto delle forze di Polizia e l’accordo nazionale quadro e questo accordo doveva essere concluso con il consenso del maggior numero possibile di organizzazioni interessate. Da parte della direzione non è stata tentata un’ intensa attività mediatoria e non è stata raggiunta la condivisione dell’ accordo a livello decentrato da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale”.

“La sospensione della piena attuazione del Pil si ritiene opportuna anche alla luce della attuale situazione emergenziale, che ha comportato un aumento dei carichi di lavoro e dei servizi, sicuramente non prevedibile al momento dell’approvazione del Pil medesimo” – scrive nella diffida l’avvocato Papa che solleva anche il problema dell’articolazione dell’orario di servizio, che con particolare riferimento “alla anomala ed inspiegabile fissazione degli orari di inizio e fine turno, costituisce il punto maggiormente problematico. Per svariati motivi, l’applicazione dell’articolo 3 deve essere immediatamente sospesa, in quanto viola diversi istituti giuridici sia dal punto di vista giuridico che economico. Il persistere di tale regolamentazione può comportare l’insorgere di vertenze da parte degli interessati”. Altri profili di illegittimità sollevati riguardano il lavoro straordinario, la rotazione di posti di servizio e il piano ferie estivo.