Augusta, casa di reclusione, è sempre tensione con la direzione. I sindacati confermano il sit-in di domani

I sindacati confermano la manifestazione di protesta che si terrà domani mattina, a partire dalle 11, davanti la casa di reclusione di Augusta e l’interruzione delle relazioni sindacali. E lo ribadiscono dopo la nota a loro inviata dal direttore dell’istituto di pena che li invitava a desistere dalla manifestazione e li convocava per lo stesso giorno ma alle 10 “ma senza aver avuto l’accortezza di dare alcun riscontro sulle questioni di merito di cui lei personalmente ha firmato negli accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali e che, come al solito fare, non ha mai applicato” – scrivono in una nota inviata alla direttrice il segretario provinciale del Sinappe Salvatore La Rocca, il segretario territoriale della Fns-Cisl Angelo Scarso e i delegati provinciali di Osapp Danilo Pluchino e dell’Uspp Salvatore Argento che ritengono che il non considerare le ragioni di una protesta “è ancora una volta segno di scorrettezza nelle relazioni sindacali, in spregio a quello che è il ruolo sindacale a cui il legislatore ha voluto dare valenza e di cui lei, con la sua condotta ne nega palesemente il ruolo. Il tempo delle chiacchiere, delle interminabili contrattazioni fatte, rifatte, e rifritte, è terminato, gli accordi sono stati sottoscritti e lei li ha certificati con la sua firma, vedasi Pil, del 30/10/2020, e questa direzione deve darne riscontro. Dia peso alla firma che ha messo e recuperi quella credibilità contrattuale che è venuta a mancare agli occhi di queste organizzazioni sindacali e non solo” – si legge nella nota.

Per i sindacati pensare di gestire e legittimare l’organizzazione del lavoro sottoscrivendo accordi con solo due sigle sindacali nettamente minoritarie alla casa di reclusione di Augusta, “è una strategia autolesionista e a lungo andare controproducente, perché non farà altro che acuire ancor di più le tensioni che questa direzione ha aperto con queste organizzazioni sindacali e con il personale di Polizia penitenziaria che rappresentiamo”.