Augusta, casa di reclusione e problematiche irrisolte: i sindacati chiedono un incontro urgente al prefetto

Una convocazione urgente al prefetto di Siracusa è stata chiesta, nei giorni scorsi, dai sindacati di categoria degli agenti di polizia penitenziaria in servizio alla casa di reclusione di Augusta. Non si placa, dunque, il malcontento all’interno del carcere megarese dove, secondo i sindacati, la “democrazia sindacale ed il libero diritto di opinione anche se in momenti conflittuali come questi attuali è venuta meno”.

Da qui la richiesta al prefetto delle segreterie dei coordinamenti provinciali Sinappe – Uspp – Fns Cisl – Fsa Cnpp – Fp Cgil: “Quando la mancanza di argomentazioni di una parte della direzione – scrivono in una nota- si sostituisce con l’uso dell’azione punitiva/disciplinare e quindi intimidatoria nei confronti dei rappresentanti sindacali che lì lavorano e peraltro utilizzando in modo distorsivo la norma di riferimento senza che il vertice direttivo intervenga, questo diventa gravissimo elemento di soppressione della democrazia nel suo senso più profondo e di turbamento del singolo rappresentante sindacale. Riteniamo di chiedere questa udienza perché Lei, in qualità di rappresentante dello Stato, nella provincia di Siracusa, sia il detentore ed il controllore della democrazia in ogni suo aspetto, affinché il diritto di libertà sindacale e di opinione, non sia soffocata da alcuna condotta antidemocratica”.