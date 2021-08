Augusta, casa di reclusione e problematiche inascoltate, i sindacati annunciano sit-in di protesta

È di nuovo tensione alla casa di reclusione di Augusta con le organizzazioni sindacali che, lamentando ancora una volta come le notevoli problematiche che affliggono la Polizia penitenziaria e più volte denunciate siano rimaste inascoltate, confermano lo stato di agitazione già proclamato e preannunciano un sit-in di protesta davanti l’istituto penitenziario dalle 11 alle 14 dell’1 settembre 2021.

I sindacalisti Scaduto (Osapp), Di Prima (Sinappe), Rubbino (Uspp), Ballotta (Fns-Cisl Sicilia), Del Grosso (Cnpp-Fsa), Giurato (Cgil-Fp) sottolineano che le motivazioni della “manifestazione sono riscontrabili nell’ultima nota del 17/08/2021, redatta dal direttore di Augusta di riscontro a lei e alle scriventi – scrivono in una nota indirizzata al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e, per conoscenza, ai vertici nazionali e regionali – appare chiaro che il direttore della casa di reclusione di Augusta, oltre a reiterare una condotta antisindacale con le organizzazioni sindacali, non ritiene dover ascoltare nemmeno quanto da lei più volte chiesto. Dispiace constatare che a tutto questo anche lei provveditore, più volte sollecitato ad intervenire in modo risolutivo a risolvere le questioni non ha fatto nulla, se non scrivere diplomatiche note che non hanno sortito alcuno effetto concreto, se non quello di allungare ulteriormente l’agonia di una istituzione”.

Tra i problemi che saranno sollevati durante il sit-in c’è la “riduzione anomala” del punteggio annuale ai dipendenti, anche se il personale si è sempre distinto o addirittura se rappresentante sindacale del cartello maggioritario, che ha manifestato nei confronti della stessa direzione, la difformità nella retribuzione delle missioni al personale di Polizia penitenziaria fuori sede, il servizio notturno che non viene effettuato di 6 ore (23.45/06.00) come previsto dal Pil 2020/2024 e dall’accordo quadro nazionale, lo stress lavorativo a causa di turni pesanti e carichi di lavoro esagerati degli agenti e la carenza endemica di personale (ruolo agenti/assistenti, ruolo sovrintendenti e ispettori) che ha messo in ginocchio l’istituto, in alcune giornate, soprattutto nei turni serali e notturni, e in generale una situazione precaria nell’istituto non dimenticando la grave carenza d’acqua mai risolta e l’anomala distribuzione dello straordinario.

“La gestione del governo del personale adottata dalla Direzione e più volte denunciata ha portato ad un grave scollamento tra personale ed amministrazione locale, ormai in rotta di collisione – proseguono i sindacati- e cosa altrettanto grave è il constatare come gli organi superiori Prap e Dap, pur dettagliatamente informati, non abbiano avuto il coraggio di assumere adeguata decisione al fine di riportare la gestione organizzativa della casa di reclusione di Augusta alla corretta serenità ma far tirare avanti un istituto ormai in perenne agonia organizzativa. E’ evidente che i profili di illegittimità illustrati, di cui si è in possesso di copiosa documentazione a supporto, impongono una urgente seria e attuazione del Pil 2020/2024, nonché la risoluzione delle altre questioni esposte e non ultimo, l’avvicendamento del direttore pro tempore Angela Lantieri che certamente non è scevra di responsabilità nelle questioni di merito denunciate”.