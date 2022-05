Augusta, casa di reclusione e piano ferie estive 2022, la Fns-Cisl critica con la direzione

Ancora problemi alla casa di reclusione di Augusta legati, questa volta, al piano ferie estive del 2022 per il quale il 6 maggio scorso si è tenuto un incontro sindacale con questo ordine del giorno. “Ci viene segnalata l’ennesima condotta antisindacale messa in atto dalla direzione della casa di reclusione” – riferisce in una nota il segretario regionale della Fns-Cisl Domenico Ballotta dopo che alla riunione la delegazione di Ragusa-Siracusa del sindacato, insieme ad un’ altra sigla sindacale, analizzate le indicazioni della “parte pubblica” circa i turni, i giorni e la possibilità di chiedere ulteriori giorni ai turni 1° e 4°, ha presentato una proposta condivisa anche dalla maggioranza delle sigle presenti, che non avrebbe in alcun modo compromesso il piano presentato dalla direzione e che, però, non è stata accolta.

“La proposta per la scrivente avrebbe avuto una doppia finalità positiva: una parte incentivante per il personale di polizia penitenziaria in servizio alla casa di reclusione di Augusta in quanto avrebbe garantito 2 giorni in più ed una equa distribuzione dei festivi (3 festivi/domeniche per ogni turno), mentre dall’altra parte avrebbe migliorato le relazioni sindacali tra direzione e le organizzazioni sindacali, oggi più che mai in conflitto”. – si legge in una nota in cui si stigmatizza ancora una volta il comportamento della direzione del carcere che, secondo i sindacati, ritiene di gestire il carcere “a proprio piacimento, calpestando non solo i diritti dei lavoratori previsti dalla normativa vigente in materia, ma anche contravvenendo alle disposizioni ministeriale circa il benessere psico-fisico del personale”.

Da qui la richiesta della Fns-Cisl Sicilia al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria Cinzia Calandrino di “fare applicare le sue note circolari, gli accordi sottoscritti tra le parti, non escludendo manifestazioni di lotta con sit-in di protesta al fine di ottenere il rispetto della legge” e alla segretaria nazionale del sindacato di seguire la questione con la massima attenzione, “perché oggi ad Augusta si registra una situazione di malessere lavorativo davvero pericolosa, con l’apprensione che potrebbero accadere dei fatti spiacevoli”.