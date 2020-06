Augusta, casa di reclusione e piano di lavoro contestato: oggi il sit-in dei sindacati

Dalla carenza di personale alle tante criticità dovute all’ applicazione del nuovo protocollo d’intesa locale che renderebbe inaccettabili le condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria della casa di reclusione, oltre a creare grosso malessere tra gli stessi lavoratori. Dopo i tentativi di dialogo finora andati a vuoto con la direzione, le richieste di intervento rivolte agli organi superiori dell’amministrazione penitenziaria e anche le diffide legali, sono scesi in strada questa mattina per un sit-in di protesta davanti all’ istituto di pena gli agenti di polizia penitenziaria in servizio al carcere che si affaccia sulla provinciale per Brucoli che contestano, già da qualche mese, la nuova organizzazione di lavoro predisposta dalla direzione e approvata solo da alcun sindacati.

A dire “no” sono i sindacati del Sippe- Sinappe, dell’Uspp, della Fns Cisl e e del Cnpp che per due ore, stamattina, con cartelli e bandiere hanno stazionato davanti al carcere. Sono tornati a chiedere un incontro con la direzione per la revoca dell’accordo i lavoro e si dicono pronti, in caso non si dovesse verificare nulla di quanto auspicato, ad andare fin davanti al giudice del lavoro per citare la direzione per condotta anti-sindacale.

Tra le prime criticità c’è senza dubbio quella della carenza endemica del personale, “su 251 agenti previsti in pianta organica ce ne sono in servizio 195 presenti, mancano ben 56 poliziotti e questo contribuisce ad aumentare lo stress lavorativo del personale che fa turni pesantissimi anche con ore di lavoro straordinario da espletare all’inizio del servizio stesso, violando i principi previsti. Inoltre con il nuovo Pil i turni sono tutti di 8 ore, anche se spesso si prolungano” – spiega Fabio D’Amico, della Fns -Cisl

Il carcere ha aperto le tre sezioni che prima erano chiuse, al momento è anche casa circondariale visto che accoglie anche gli arrestati con un carico, dunque, in più di lavoro che pero non è stato considerato secondo Michele Pedone (Uspp). “Con una carenza di personale endemica – dice- vengono fatto ordini di servizio impossibili da attuare perché non abbiamo le persone, che vanno a responsabilizzare in maniera scorretta gli operatori per deresponsabilizzare chi sta di sopra andando contro le direttive nazionali. Siamo disponibili a modificare eventualmente i nostri atteggiamenti che non soddisfano questa direzione alcuni ma non possiamo stravolgere in meglio un modo di lavorare che è deleterio”. Il sindacalista, inoltre, sottolinea come i rappresentanti sulla sicurezza hanno fatto dei sopralluoghi all’interno dei luoghi di lavoro e “hanno rilevato delle notevoli carenze strutturali. Hanno segnalato la questione alla direzione che ha manifestato indifferenza rispetto alle sigle sindacali perchè i rappresentanti sulla sicurezza hanno chiesto di portare a conoscenza anche i sindacati e a distanza di tre mesi non abbiamo avuto mai una comunicazione. Cosa ci vuole nascondere la direzione?”- si chiede

Contestata anche la riduzione del piano ferie da 20 giorni a 15, “sono stati fatti ordini di servizio che restringono ulteriormente i diritti del personale. Ad un collega – aggiunge Nello Bongiovanni del Sippe-Sinappe- è stato fatto un rapporto disciplinare perchè ha donato il sangue, perchè questa direzione ha detto che per donare il sangue bisogna avvisare il 10 del mese precedente. Nel momento in cui si arriviamo a questo punto, immaginiamo cosa ci sia dietro”.

Francesco Tuzza della Cnpp sottolinea, inoltre, come più volte i sindacati “hanno chiesto un tavolo tecnico prima di fare il protocollo d’intesa con i rappresentanti sindacali che conoscono la realtà, in modo che tutti insieme si cerca di trovare un accordo. In tutta la provincia si fa regolarmente per evitare problematiche come quelle che stiamo vivendo noi, va tenuto conto anche di una petizione in cui la maggior parte del personale si è espresso contro questo Pil e il risultato è il disastro”