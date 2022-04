Augusta, casa di reclusione, “diritti negati” per la polizia penitenziaria: la denuncia del Sippe

“Diritti negati” alla casa di reclusione di Augusta per gli agenti ti di polizia penitenziaria. E’ l’ennesima denuncia che arriva dal dirigente nazionale del Sippe, Sebastiano Bongiovanni che ha chiesto un urgente intervento al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per ripristinare i “livelli minimi di democrazia ed i diritti del personale di Polizia Penitenziaria che ogni giorno vengono puntualmente calpestati”.

L’ennesimo problema arriva dopo la richiesta scritta inviata alla direzione via pec e via email di alcuni dipendenti che hanno chiesto o ripristinato giorni di congedo richiesti per importanti esigenze personali. “Dopo 10 giorni non essendoci stata nessuna risposta in merito e dopo aver chiesto dei lumi sulla non avvenuta risposta, gli è stato risposto in modo verbale che il congedo non era stato concessi. –spiega- Inoltre ai dipendenti hanno comunicato che potevano solamente prendere visione del diniego e se volevano copia dovevano fare un’ulteriore richiesta”.

Bongiovanni ricorda che sia il Piano di intesa locale sottoscritto dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali a ottobre del 2020, che quello di da una sola sigla sindacale nel mese di marzo 2022 prevede che la direzione ha “l’obbligo di dare la risposta per iscritto almeno 48 ore prima del giorno richiesto. Tutto ciò alla casa di reclusione di Augusta è solo utopia, -prosegue- quindi è facilmente intuibile la gravità dei fatti accaduti. I fatti indicano che è palese la violazione, poi se aggiungiamo che tra questi dipendenti ci sono pure due dirigenti sindacali della scrivente sigla, gli avvenimenti appaiono ancora più gravi Il Sippe non riesce più come descrivere tutte le violazioni che quotidianamente assistiamo alla casa di Augusta ed abbiamo la strana sensazione, come se, chi decide, si senta al di sopra, di tutto e di tutti, magari credendosi immune a qualsiasi tipo di richiamo o sanzione ove prevista”.

Da qui la richiesta di un immediato e tempestivo intervento del provveditore, perché “speriamo mai, nel caso in cui accade, eventualmente, di non voler usare parole di circostanza quando accadono tragedie nel caso in cui il personale si è sentito solo ed abbandonato”.