Augusta, casa di reclusione, detenuto aggredisce 8 agenti di Polizia penitenziaria

Ancora un’aggressione nella casa di reclusione di Augusta a danno di 8 agenti della polizia penitenziaria, costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Muscatello. Tra questi un ispettore trasferito al nosocomio con un’ambulanza dal “118”.

A denunciarlo sono Nello Bongiovanni (Sippe) Massimo Di Carlo (Cnpp), Flavio D’Amico (Cisl) e Salvatore Argento (Uspp) che raccontano che gli agenti, 4 della sezione colloqui, 3 sovrintendenti ed un ispettore hanno dovuto subire “la violenza inaudita di un soggetto detenuto che – scrivono in una nota- per futili motivi ha dato di matto ed ha iniziato a colpire a più non posso tutti coloro che in qualche modo cercavano di calmarlo, con una professionalità che, in questo caso, almeno nella fase iniziale non è bastata a calmare il detenuto”.

Il detenuto con problemi psichici era stato trasferito da Augusta ma “inspiegabilmente la nostra amministrazione lo ha riportato di nuovo al carcere megarese dove troppi sono i detenuti con problematiche psichiatriche e pochissimo il personale della polizia penitenziaria”– lamentano ancora i sindacati che sottolineano, ancora una volta, la carenza di organico “in un sistema lavorativo che non riesce a decollare, dove a farne le spese sono sempre soltanto gli agenti della polizia penitenziaria che, nonostante si facciano in quattro per mandare avanti l’istituto, tra mille problemi noti ai più, devono subire azioni violente spesso con conseguenze gravi”