Augusta, casa di reclusione, da domani sarà applicato il nuovo protocollo d’intesa locale

Sarà applicato nella sua interezza, con il nuovo servizio programmato, a partire da domani 7 dicembre il nuovo Pil, il protocollo d’intesa locale della casa di reclusione di Augusta. Lo fanno sapere i sindacati di Cgil Cisl, Uspp, Cnpp e Sippe che richiamano l’ultima nota della direzione dell’istituto di pena di venerdì scorso in cui si sottolinea l’applicazione del Pil sottoscritto il 30 ottobre dai rappresentanti sindacali Giuseppe Argentino e Salvatore Boscarino per la Cgil, Nello Bongiovanni per il Sippe-Sinappe, Angelo Scarso e Fabio D’amico per la Cisl, Michele Pedone per Uspp, Francesco Tuzza per il Cnpp, Vincenzo Pluchino per Osapp, la direttrice Angela Lantieri e il comandante di reparto, arrivata anche dopo l’ intervento del provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria Cinzia Calandrino. “Si supera, di fatto, anche l’ultimo scoglio che – si legge in una nota- aveva creato estrema tensione tra le parti in causa, quasi al limite della rottura delle relazioni sindacali con la direzione, su quante unità impiegare nelle giornate festive e domenicali all’ufficio sopravvitto. Alla fine è prevalso il buon senso e quindi sarà impiegata al massimo una unità”.

Il protocollo che disciplina l’organizzazione del lavoro dentro la casa di pena rimarrà in vigore per quattro anni e un primo incontro si terrà fra tre mesi tra le parti che l’hanno sottoscritto per verificare eventuali criticità od aggiustamenti. “Certamente è bene sottolineare che è un accordo così articolato e complesso, che – continua la nota- ha scritto nel dettaglio le regole applicative dell’organizzazione del lavoro del personale di polizia penitenziaria, cercando di creare quelle condizioni di equità, di pari opportunità, di certezze nei diritti del personale che non sono solo unità operative all’interno dell’istituto penitenziario, ma persone che hanno dei diritti e che vanno ascoltate da parte del comandante e del direttore”. Perchè le regole organizzative possano essere seriamente applicabili per i sindacati è giusto che ognuno faccia la propria parte con senso di responsabilità: “parte importante per l’applicazione del Pil è che non sia superata l’assenza fisiologicamente accettabile in servizio del personale di polizia penitenziaria perché ciò creerebbe uno squilibrio nella normale organizzazione del lavoro”. L’istituto penitenziario non è un ufficio come un altro in cui se manca l’addetto al servizio si chiude bottega, ma è un sistema attivo ed operativo 24 ore su 24.

“Che il numero delle unità attualmente presenti non sia adeguato alle esigenze dell’istituto penitenziario è cosa nota, ma ciò non toglie che si possano creare quelle condizioni di certezza nella organizzazione del lavoro e nei diritti del personale” -concludono i sindacalisti che dichiarano di averci creduto fino alla fine evitando che la trattativa “si interrompesse lascando l’amministrazione a gestire da sola l’organizzazione del lavoro, ma è altrettanto vero che non mancheremo di osservare, seguire, affinché ognuno, e soprattutto chi è demandato alla

corretta applicazione del servizio, faccia la sua parte al meglio delle possibilità, senza pregiudizio alcuno o peggio ancora tentando di sabotare l’accordo raggiunto”.